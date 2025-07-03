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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حطم آمال الطلاب|شكاوى من صعوبة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ، أنها تلقت اليوم شكاوى من صعوبة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 مشيرةً إلى أن الطلاب قالوا : أن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 جاء صعبا محطما للآمال .

وقالت  مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ، أما طلاب الشعبة الادبية فقد أشادوا بسهولة امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2025 ، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط بلا تعقيد والوقت كان كافيا للحل .


وناشدت "الحزاوي"، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة  ألا يعتبروا  الثانوية العامة  نهاية المطاف ولكنها  بداية لمرحلة جديدة في حياة الأبناء ، وأنه ليس هناك كليات قمة وكليات قاع، فكل مجال يحقق الطالب فيه التفوق والتميز هو قمة" وعلى الأهالي تشجيع الأبناء ودعمهم نفسيًا وتهيئة الظروف لهم .

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية بالنظامين الجديد والقديم امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 ، كما أدى اليوم طلاب الشعبة الأدبية بالنظامين القديم والجديد امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2025 

وإلتزمت جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الآن ، بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان ، تنفيذا لتعليمات خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، الذي شدد على رؤساء اللجان بضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 خالد عبد الحكم ، أن قرار  تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا. ،  هدفه الإنتهاء من إجراءات تفتيش الطلاب قبل بدء الامتحان

وتابع اليوم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة بكاميرات المراقبة ، سير امتحانات الثانوية العامة 2025 بمختلف أنحاء الجمهورية 

حيث تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتظام توزيع أوراق الامتحانات على الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025  في الموعد المحدد

وبعد توزيع الامتحان في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم ، انتشرت صور الاسئلة والاجابات على جروبات الغش عبر تطبيق تليجرام

وعلى الفور تحركت غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم لتتبع الصور المتداولة والتحقيق فيها وضبط مصورها وتطبيق القانون عليه

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