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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025
إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025
ياسمين بدوي

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. يبحث عنها طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية على مختلف محركات البحث على الانترنت ، بعد أن خرج الطلاب من لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم مصدومين من صعوبة الاسئلة 

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 كشف عنها محمد خالد مدرس الكيمياء ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 

ومن جانبها ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لم تعلن حتى الآن عن النموذج الرسمي لـ إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025  المقرر الاعتماد عليه في التصحيح داخل كنترولات الثانوية العامة

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 على تليجرام

وكانت قد نشرت جروبات الغش على تليجرام إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 ، بعد دقائق من توزيع الامتحان في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 لإتمام عملية الغش الالكتروني المعتادة في امتحانات الثانوية العامة

شكاوى من امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

وكانت قد واصلت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، رصد آراء طلاب الثانوية العامة 2025 حول مستوى امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 وامتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2025

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور في بيان لها : ذكر بعض الطلاب أن  امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 تضمن بعض النقاط الصعبة في الكيمياء العضوية والأسئلة المقالية، بالإضافة إلي أن الوقت المخصص لـ  امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 كان غير كافيا بالنسبة للطلاب ، بينما رأى طلاب آخرون أن  امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 في مستوي الطالب المتوسط إلي حد ما.

كما أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ، أنها تلقت اليوم شكاوى من صعوبة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 مشيرةً إلى أن الطلاب قالوا : أن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 جاء صعبا محطما للآمال .

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