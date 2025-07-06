"تفتيش بالعصا الإلكترونية" لجميع الطلاب بمداخل لجان امتحانات الثانوية العامة الآن

تشهد الآن مداخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 أبوابها ، إجراءات تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية لضبط وسائل الغش الإلكترونية التي قد يخفيها بعض الطلاب.

يأتي ذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان

ماذا يمتحن الطلاب اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ؟

ويستأنف طلاب الثانوية العامة 2025 اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة 2025 ، حيث يؤدي اليوم طلاب شعبة علمي رياضة (النظام الجديد) امتحان الرياضيات البحتة .

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يؤدي طلاب النظام القديم اليوم امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لعلمي علوم ، وامتحان الجبر والهندسة الفراغية لعلمي رياضة ، وامتحان علم النفس والاجتماع لأدبي.

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أيضا ، يؤدي اليوم طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى).

وكان قد أعرب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن ثقته الكاملة في مديري المديريات التعليمية، مشددا على أن امتحانات الثانوية العامة 2025 المتبقية تمثل مرحلة بالغة الأهمية

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة بأن تُستكمل باقي امتحانات الثانوية العامة 2025 بنفس درجة الانضباط التي سادت منذ البداية.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن قيادات المديريات التعليمية على دراية شاملة بكافة التحديات والظروف المحيطة بسير العمل، مؤكدًا أن الوزارة تتابع مجريات سير امتحانات الثانوية العامة 2025 بدقة، وتقوم من جانبها بتحركات ميدانية، كما أن الوزارة على استعداد لتقديم كل سبل الدعم اللازم للمديريات التعليمية للحفاظ على مواصلة انتظام العملية الامتحانية في جميع اللجان.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الحزم والانضباط يمثلان أساس العملية التعليمية، وأن الوزارة حريصة على اتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي مخالفة في امتحانات الثانوية العامة 2025