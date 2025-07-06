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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تداول امتحان الرياضيات البحتة بتليجرام بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

تشهد الآن جروبات الغش على تليجرام ، تداولا لصور قيل أنها تخص أسئلة امتحان الرياضيات البحتة الذي يؤديه طلاب علمي رياضة النظام الجديد الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

يأتي ذلك بعد دقائق من توزيع امتحان الرياضيات البحتة الذي يؤديه طلاب علمي رياضة النظام الجديد الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وكانت قد غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصول أسئلة امتحانات الرياضيات البحتة “النظام الجديد” و الجيولوجيا و الجبر وعلم النفس “النظام القديم” من مراكز توزيع الأسئلة إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية .، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة .

وتم نقل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، داخل صناديق معدنية محكمة الغلق بأقفال رقمية مغلقة بأرقام سرية ، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بالتعاون مع الجهات السيادية المعنية في الدولة ، لضمان عدم تسريبها قبل توزيعها باللجان .

و أكد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية أن جميع مراحل العمل بـ امتحانات الثانوية العامة 2025 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

إنضباط امتحانات الثانوية العامة 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، لقد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 منذ إنطلاقها في 15 يونيو 2025 ، أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة العمل بمزيد من الحسم والإنضباط في اجراءات التفتيش قبل دخول لجان لجان امتحانات الثانوية العامة 2025  والتركيز وتحمل المسؤولية لضمان خروج الامتحانات بصورة منضبطة وتوفير أجواء ملائمة للطلاب، مشددا أيضا على الرصد السريع لأي سلبيات أو شكاوى والتعامل معها وحلها على الفور.

كما أكد الوزير على أهمية قيام مسؤولي التطوير التكنولوجي بمتابعة الكاميرات داخل لجان لجان امتحانات الثانوية العامة 2025  ، والتنبيه على رؤساء اللجان بضرورة دخول الملاحظين إلى اللجان قبل دخول الطلاب، والتأكد من عمل منظومة الكاميرات داخل اللجان بشكل فاعل، والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تطرأ داخل اللجان، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه الكاميرات من غرفة العمليات المركزية بالوزارة قبيل بدء كل امتحان، لضمان الجاهزية والانضباط.

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