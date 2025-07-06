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توزيع أوراق الإجابة بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة لكتابة البيانات قبل الامتحان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توزيع أوراق الإجابة بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة لكتابة البيانات قبل الامتحان

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

تشهد الآن لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ،  توزيع أوراق إجابة امتحان الرياضيات البحتة علمي رياضة النظام الجديد ، وامتحان الجيولوجيا علمي علوم النظام القديم ، وامتحان علم النفس والإجتماع أدبي النظام القديم ، وامتحان الجبر والهندسة الفراغية علمي رياضة النظام القديم في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

يأتي ذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، والتي تنص على عدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

وأكد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحان الثانوية العامة 2025  أنه تم التواصل مع جميع المديريات للإطمئنان على وصول أوراق الإجابة إلى داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 في المواعيد المحددة

وتشهد لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 في التاسعة من صباح اليوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025 ، اداء امتحان الرياضيات البحتة علمي رياضة “النظام الجديد” ، و امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية علمي العلوم النظام القديم ، و امتحان الجبر والهندسة الفراغية علمي رياضة “النظام القديم” ، وامتحان علم النفس والاجتماع أدبي النظام القديم في جميع محافظات الجمهورية .

كما يؤدي اليوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025 أيضا ، طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، و يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى).

وزير التعليم :  الوزارة تتابع مجريات سير الامتحانات بدقة

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تتابع مجريات سير امتحانات الثانوية العامة 2025 بدقة، وتقوم من جانبها بتحركات ميدانية، كما أن الوزارة على استعداد لتقديم كل سبل الدعم اللازم للمديريات التعليمية للحفاظ على مواصلة انتظام العملية الامتحانية في جميع اللجان.

وشدد الوزير على أن الحزم والانضباط يمثلان أساس العملية التعليمية، وأن الوزارة حريصة على اتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي مخالفة.

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