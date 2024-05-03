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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منخفض جوي ورياح .. الأرصاد الإماراتية تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة

صدى البلد

قال المركز الوطني للأرصاد الإماراتية، اليوم الجمعة، أن حالة الطقس مستمرة في تأثر على مناطق متفرقة حتى غدٍ بالحالة الجوية التي تشهدها الدولة منذ بداية الأسبوع، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي، وتيار هوائي في طبقات الجو العليا، مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب، تخللتها سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، مع البرق والرعد أحياناً، وسقوط بعض البرد.

وذكر أن الطقس يصبح رطباً ليلاً حتى صباح غدٍ على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة الغبار.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الإماراتية بأن الطقس غداً يبقى صحواً إلى غائم جزئياً، وغائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وتوقع أن يكون طقس الأحد المقبل، صحواً إلى غائم جزئياً، وغائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية التي قد يصاحبها سقوط أمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة الغبار.

 

وشهدت الإمارات منذ مساء أول من أمس، طقساً غير مستقر، تخلّلته سحب ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما كانت الرياح نشطة إلى قوية السرعة مع السحب، ومثيرة الغبار والأتربة، ما أدّى إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية.

 

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