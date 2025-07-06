في عيد ميلادها الـ 55.. 10 صور تكشف جمال غادة عبد الرازق | شاهد

يصادف اليوم 6 من يوليو عيد ميلاد الفنانة غادة عبد الرازق ، والتي أتمت عامها الـ 55، وتحرص الفنانة غادة عبد الرازق على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتفضل غادة عبد الرازق ، ارتداء الملابس العصرية المتنوعة، كما تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة، وارتداء الألوان المختلفة التي تتناسب معها وتكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد غادة عبد الرازق ، في المكياج على الألوان المختلفة ورسومات العين الجريئة التي تخطف الأنظار .

كما تختار غادة عبد الرازق ، قصات الشعر الغير تقليدية، والوان الشعر المختلفة أيضا التي تبرز جمال ملامحها .

ونعرض لكم صور الفنانة غادة عبد الرازق خلال التقرير التالي