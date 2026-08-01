طلع 25 جنيه .. آخر تحديث لسعر الذهب الآن

زاد سعر الذهب في مصر خلال تعاملات مساء اليوم السبت 1-8-2026؛ على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع في أسبوع

وسجل سعر الذهب زيادة طفيفة بمقدار 25 جنيهًا منذ نهاية الأسبوع الماضي.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ سعر الذهب في آخر تحديث له 5940 جنيهًا في المتوسط.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6788 جنيها للشراء و 6731 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6222 جنيها للشراء و 6170 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر قيمة 5940 جنيها للشراء و 5890 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5091 جنيهًا للشراء و 5048 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 47.52 ألف جنيهًا للشراء و 47.12 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4045 دولار للشراء و 4043 دولار للبيع.