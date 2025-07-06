نظارة شاومي Xiaomi AI Glasses .. ميزات ثورية رائعة

أطلقت شركة شاومي رسميًا نظارتها الصوتية الذكية عالميًا، مقدمةً بديلاً اقتصاديًا للنظارات الذكية باهظة الثمن، بسعر 86.54 دولارًا أمريكيًا فقط، تجمع هذه النظارات بين خفة الوزن والراحة وصوت الأذن المفتوح، لتجذب عشاق التكنولوجيا والمستخدمين العاديين على حد سواء.



وتعمل نظارات الصوت الذكية كسماعات أذن بلوتوث مدمجة في نظارات أنيقة، بدلاً من أطراف الأذن، تستخدم هذه النظارات مكبرات صوت فوق صوتية SLS0820 وتجويف صوت مصمم خصيصًا لتوفير صوت محيطي بأصوات عالية وعميقة.

تساعد الحماية المزدوجة من تسرب الصوت وخوارزمية إلغاء الصدى في الحفاظ على خصوصية المكالمات ونقاء الأصوات، حتى في البيئات الصاخبة.

نظارات شاومي الذكية الصوتية



تزن هذه النظارات 40 جرامًا فقط، وهي مصممة لتوفير الراحة، مع وسائد أنف مرنة وذراع منحني لمزيد من الملاءمة. يتيح نظام المفصلات القابل للفصل للمستخدمين تبديل الإطارات، كما أن تصنيف IP54 يجعلها آمنة من رذاذ الماء والغبار اليومي.

من أبرز ميزاتها عمر البطارية، حيث تزعم شاومي أنها تدوم حتى 11 يومًا في وضع الاستعداد أو 10 ساعات من التشغيل، ويتم شحنها عبر دبوس مغناطيسي مشابه للعديد من شواحن الساعات الذكية

نظارة شاومي

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نظام الصوت Xiaomi Smart Audio Glasses



تُسهّل أدوات التحكم باللمس تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا والرد على المكالمات، كما تُوقف النظارات التشغيل تلقائيًا عند خلعها بفضل المستشعرات المدمجة.

ورغم أنها لا تتضمن كاميرا أو ميزات ذكاء اصطناعي مثل نظارات راي بان ميتا الذكية ، إلا أن سعرها المنخفض يجعلها خيارًا سهلًا في مجال الأجهزة الذكية القابلة للارتداء.

بفضل أداء صوتي قوي، وعمر بطارية طويل، وتصميم أنيق بسعر أقل من 100 دولار، قد تجد هذه السماعات مكانًا لها بين المستخدمين الذين يبحثون عن شيء أكثر راحةً وراحةً من سماعات الأذن التقليدية، دون أن تُثقل كاهلهم.