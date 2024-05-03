عودة الأمطار ونشاط الرياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، محذرة من بعض الظواهر الجوية التي تتطلب حذر المواطنين في مناطق مختلفة بالبلاد.

أشارت هيئة الأرصاد خلال بيان لها أن البلاد ستشهد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، كما ستشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة؛ وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وأوضحت أن الطقس سيكون مائل للبرودة في ساعات الليل والصباح الباكر على محافظات شمال البلاد إلى شمال الصعيد؛ وطقس معتدل على محافظات جنوب الصعيد.

اضطراب في الملاحة وشبورة مائية

أكدت الهيئة أن الملاحة البحرية في شواطئ البحر المتوسط ستتسم بالاضطراب خلال غدًا السبت 4 مايو حتى الإثنين 6 مايو. وذلك مع سرعة رياح 50 إلى 60 كيلو متر في الساعة وارتفاع الأمواج 2 إلى 3 متر.

كما ستشهد الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية شبورة مائية صباحًا.

أمطار ورياح

كشفت هيئة الأرصاد أيضًا أن طقس الساعات المقبلة سيشهد نشاطًا للرياح على القاهرة الكبرى ومناطق من شمال البلاد وجنوب سيناء غدًا السبت، كما ستشهد مناطق شمال الصعيد وشمال البلاد وجنوب سيناء أيضًا نشاطًا للرياح يومي الأحد والإثنين.

أما أيام الثلاثاء إلى الخميس ستشهد السواحل الشمالية نشاطًا للرياح على فترات متقطعة من اليوم.

كما ستتغير حالة الطقس يومي الأحد والإثنين حيث ستشهد مناطق شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال فترات متقطعة من اليوم.

حالة الطقس غدًا السبت 4 مايو 2024

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة لمحافظات مصر المختلفة غدًا السبت 4 مايو 2024 كالتالي: