الأرصاد تحذر المسافرين من طقس الأيام المقبلة.. فيديو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على المحافظات.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن البلاد تشهد حالة من حالات الاستقرار في الأحوال الجوية، متابعة: نشهد أجواء ربيعية معتادة.

وأضافت أن درجات الحرارة خلال فترة الليل تكون منخفضة ونفضل ارتداء ملابس خريفية ليلا، خاصة في الأماكن الساحلية.

واسترسلت: فترة الليل تنخفض قيم الحرارة وتكون الأجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية وبخاصة المحافظات الشمالية والمدن الجديدة والأماكن المفتوحة.

ونوهت بوجود ارتفاع امواج البحر المتوسط، محذرة من ارتفاع الأمواج خلال الأيام القادمة.

وحذرت بتعرض البلاد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بداية من يوم الأحد.