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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة

الأرصاد
الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن استقرار الأحوال الجوية مستمر في معظم محافظات الجمهورية، وسنشعر بارتفاعات طفيفة في قيم الحرارة اليوم الجمعة بـ2 درجة مقارنة بأمس وأوله.


وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ هذه الارتفاع يرجع إلى تأثير امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، فنشعر بالأجواء الحارة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء. 


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «العظمى اليوم على القاهرة الكبرى في وقت الظهيرة ستكون 32 درجة مئوية، والمناطق الساحلية الأجواء ستكون فيها مائلة للحرارة، أما المناطق الجنوبية وتحديدا جنوب الصعيد، فإن الأجواء فيها ستكون شديدة الحرارة خلال فترة النهار.

وأوضح أنه في فترة الليل تنخفض قيم الحرارة وتكون الأجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية وبخاصة المحافظات الشمالية والمدن الجديدة والأماكن المفتوحة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير، وسيشهد اليوم نشاطا للرياح في معظم محافظات الجمهورية، ستتراوح سرعاتها ما بين 30 إلى 40 كم على الساعة وسيكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة في محافظات وسط وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء».

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