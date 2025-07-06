أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته: «حسبي الله في الناس اللي كانت مولعة الدنيا»

أعلنت هبة أيمن، أرملة لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم شيكا، تصالحها مع أسرته ووالدته، بعد شهور من الخلافات خلال الفترة الماضية بشأن الميراث.

وكتبت عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "الحمد لله على كل حال، مفيش يوم أحسن من يوم عاشوراء للصلح. النهاردة تمت قعدة صلح ما بيني أنا وأهل فقيد قلبي، زوجي الغالي، واترضينا. وحسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي كانت مولعة الدنيا وبتتكلم عني هناك بشكل وحش، وصنّاع المحتوى (كلاب الريتش) اللي كانوا بيسجلوا لحماتي مكالمات وبيوصلوا كلام مش حاصل. حسبي الله ونعم الوكيل."

وأضافت: "ويارب ما ييجي زعل تاني، وولادي يكبروا في وسط أهاليهم من غير أي وجع قلب."

وختمت بقولها: "وأي كلمة اتقالت في حقي، أنا مسامحة فيها. أم إبراهيم زي أمي بالضبط، وربنا يعينها على فراقه، ويصبر قلوبنا جميعًا يا رب. وماتنسوش إبراهيم بالدعاء، وده موقف وكلنا اتعلمنا منه."





وكانت هبة أيمن قد ردّت في وقت سابق بغضب على مقطع فيديو بثه صديق زوجها، علّق فيه على أزمة والدة شيكا.

أرملة إبراهيم شيكا تنفي امتلاكها شققًا وسيارات:

كان صديق شيكا قد ذكر في الفيديو أن أرملة اللاعب تقيم في شقة تُقدَّر بخمسة ملايين جنيه، وتمتلك شقة أخرى وسيارة، مطالبًا بتوفير شقة لوالدة شيكا.

وفي رد حاسم، نفت هبة أيمن هذه التصريحات، قائلة: “أقسم بالله العظيم ورحمة إبراهيم، يا كش أموت، ما في عربيات وشقق والحوارات دي. حسبي الله ونعم الوكيل.”

وضع والدة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا: تأتي هذه التصريحات في إطار الجدل الدائر مؤخرًا حول أوضاع والدة اللاعب الراحل، وما أُثير من مطالبات ومزاعم بشأن الميراث والممتلكات.