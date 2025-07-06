عربية النواب: رئاسة الفاو نجاح كبير للدبلوماسية المصرية إقليمياً ودولياً

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فوز مصر بمنصب رئاسة المجلس التنفيذى لمنظمة " الفاو " بالأمم المتحدة ولأول مرة فى تاريخ المنظمة الأممية بمثابة نجاح كبير وتاريخي للدبلوماسية المصرية التى يقودها بكل كفاءة واقتدار الرئيس عبد الفتاح السيسى على مختلف الأصعدة السياسية العربية والأفريقية والاقليمية والدولية.

كما اعتبر " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم فوز الشاب المصرى الدبلوماسى مينا رزق بمثابة دليل قاطع على تحقيق الشباب المصرى الواعد لحلم الرئيس السيسى وثقته الكبيرة فى نجاح شباب مصر فى تولى المواقع القيادية رفيعة المستوى محلياً واقليمياً وعالمياً معلناً اتفاقه التام مع تصريحات الدبلوماسى القدير والكبير السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما التى أكد فيها أن فوز مصر ولأول مرة في تاريخ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة، جاء بعد مجهودات استمرت لأكثر من عام، لا سيما وأن عملية التصويت تشهد مشاركة 165 دولة حول العالم.

وفوز مستشار السفارة ونائب المندوب الدائم لمصر في «الفاو» بأكثر من نصف الأصوات بعد حصوله على 87 من إجمالي الأصوات ليصبح أول مصري يشغل المنصب في تاريخ المنظمة الممتد لـ80 عامًا منذ تأسيسها عام 1945 وأن هذا النجاح يُبنى على سلسلة من الإنجازات المصرية داخل الفاو، من بينها فوز «بنك الطعام المصري» بجائزة المنظمة التقديرية بعد وصوله إلى 23 مليون مواطن وتقديم خدمات غذائية واقتصادية مجانا، بالإضافة إلى فوز الجهاز المركزي للمحاسبات المصري بدور المراجع القانوني والحسابي للمنظمة لمدة ست سنوات مقبلة.

ونجاح مصر في استضافة المؤتمر الدولي لمكاتب «الفاو» الإقليمية، والذي سيعقد لأول مرة في العاصمة الإدارية الجديدة في 7 و8 ديسمبر المقبل.

كما أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة اتفاقه التام مع تأكيد السفير بسام راضى على أن الطفرة الكبيرة التي حققتها مصر في قطاعات الزراعة والري والأمن الغذائي خلال السنوات العشر الماضية من المشروعات القومية العملاقة مثل تبطين الترع، ومشروعات الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، وتوشكى لفتت أنظار العالم، ويجري رصدها وتقديرها من قبل المنظمات الدولية

وكان السفير بسام راضى قد أشار فى تصريحاته إلى أن السفارة المصرية بروما تقدمت بترشيح مستشارها السيد مينا رزق نائب المندوب الدائم لمصر فى الفاو لخوض انتخابات رئيس مجلس المنظمة، كأول مصري يشغل هذا المنصب في تاريخ المنظمة الممتد لمدة ٨٠ عاماً منذ عام ١٩٤٥، وذلك بعد منافسة انتخابية شرسة ضمت ٥ مرشحين من مختلف المجموعات الجغرافية بالمنظمة، من إفريقيا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، وامريكا الشمالية وأوروبا منهم وزراء ومسؤولين كبار لتلك الدول.

وأضاف السفير بسام راضي أن مرشح مصر الفائز يعد أصغر من يتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المنظمة (٣٨ سنة) وقد قدرت السفارة بروما الدفع به وترشيحه تمشياً مع رؤية السيد الرئيس السيسي فى اعداد وتمكين الشباب فى كافة المجالات خاصة في المحافل الدولية ذات الأهمية الإستراتيجية لمصر ومحل اختصاص وزارة الخارجية المصرية، بهدف تأهيل وصقل الكوادر من شباب الدبلوماسيين فنياً وحرفياً على اعلى مستوى من خلال تجارب واقعية، ليصبحوا ذخيرة الوزارة وقاطرتها المستقبلية.

وأكد " راضي " أن نجاح الترشيح المصري في الفاو جاء أيضاً في ضوء الجهود التي تقوم بها السفارة في روما خلال الفترة الماضية لترسيخ كفاءة الترشيح المصري على المستوى الدولى وأحقية مصر بقيادة مجلس المنظمة في هذه التوقيت الهام والظروف الدولية الذي تتزايد فيه أهمية قضايا الأمن الغذائي، والمياه، والزراعة، والرى على أجندة القضايا الدولية، وهى قطاعات ذات اهمية وأولية لمصر، بالإضافة إلى ما تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي من مشروعات تنموية كبرى في مجال الامن الغذائى والزراعة.