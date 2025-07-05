وزيرة التخطيط تهنئ مينا رزق لفوزه برئاسة "الفاو"

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدبلوماسي المصري مينا رزق، بمناسبة فوزه برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".

يأتي ذلك ، عقب إعلان السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، انتخاب مصر بالإجماع رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لمدة أربع سنوات، وذلك خلال الجلسة العامة للمؤتمر العام للمنظمة. وقد رشحت السفارة المصرية بروما المستشار مينا رزق، نائب المندوب الدائم لمصر لدى الفاو، لتولي المنصب، ليصبح بذلك أول مصري يتولى رئاسة المجلس في تاريخ المنظمة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الفوز يمثل تتويجًا لجهود الدولة ودورها الفاعل على الساحة الدولية، والدور المهم للكوادر المصرية في مختلف المؤسسات الدولية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف ودعم جهود التنمية، كما أنه يعبر عن التقدير المتزايد للدور الذي تلعبه مصر على الساحة الدولية، لاسيما في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

وأضافت "المشاط"، أن فوز مصر بهذا المنصب يُعد إنجازًا دبلوماسيًا جديدًا، ويعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الحضور المصري داخل المؤسسات الدولية، وإبراز النجاحات الوطنية في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة.

وأكدت "المشاط"، التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية، بما يسهم في دعم مستهدفات الدولة المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030، موضحةً أن هذا الإنجاز يعزز الثقة في الرؤية التنموية التي تتبناها مصر.

