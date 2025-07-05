السفير بسام راضي: مرشح مصر في الفاو حصل على 87 صوتا من 165

قال السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا إن فوز مصر برئاسة مجلس الفاو لأول مرة في تاريخ المنظمة هو نجاح تم على مدار أكثر من عام، وأن التصويت يتم على هذا المنصب بالتحديد من خلال دور الأعضاء جميعا في المنظمة، وأن من لديهم حق التصويت هما 165 دولة يمثلون المناطق الجغرافية المختلفة للعالم.

وأضاف السفير بسام راضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن المرشح المصري حصل على 87 صوتا من إجمالي عدد الأصوات، والذي يعتبر في المنظمات الدولية إجماع.

عدم وصول الغذاء

ولفت إلى أن الفاو أحد المنظمات المتواجدة في روما وتشترك فيها مصر ضمن مجموعة منظمات خاصة بمفهوم الأمن الغذائي حول العالم، مشيرا إلى أن مفهوم الأمن الغذائي تعاظم بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وذلك نتيجة عدم وصول الغذاء إلى بعض المناطق نظرا لوجود الخلافات والأزمات والحروب.

وأكد على أن الدولة المصرية في قلب تلك الأزمات، موضحا أن منظمة الفاو أنشأت عام 1945 عقب الحرب العالمية الثانية، والدولة المصرية تتمتع بعضويتها منذ التأسيس.