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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لأول مرة في تاريخ المنظمة.. تفاصيل اختيار مصري لرئاسة الفاو

بسام راضي
بسام راضي
هاني حسين

هنأ السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، مينا رزق لانتخابه كأول مصري يتولى رئاسة مجلس الفاو لأول مرة في تاريخ المنظمة.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: مبروك لمصر والرئيس السيسي فوز مصر برئاسة مجلس الفاو لأول مرة في تاريخ المنظمة.
وأضاف السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، أن مصر تتولى أرفع المناصب في العالم برئاستها مجلس الفاو لأول مرة، وذلك بعدما فازت بالإجماع برئاسة منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) لأول مرة.
وأكد أنه تعلم من الرئيس السيسي إعداد الكوادر خلال فترة عمله في رئاسة الجمهورية طيلة 6 سنوات في مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن المبادئ التي تعلمها هي انتقاء العنصر الجيد الأجدر بالمهمة، التدريب والتأهيل، والمتابعة والتقييم.
ولفت إلى أن التصويت الكبير كان نتيجة جهد دولة على مدار عامين، مشيدا بوحدة الصف العربي في كل المحافل الدولية حيث صوتت كل الدول العربية لصالح المرشح المصري وكذلك غالبية الدول الأفريقية.
واستطرد السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا أن مصر خاضت معركة دبلوماسية شريفة نزيهة لرئاسة الفاو، موضحا أنه سيتم تنظيم فاعليات لمنظمة الفاو في العاصمة الإدارية الجديدة في ديسمير المقبل والمقرر خلال تواجدهم في مصر زيارة المتحف المصري الكبير.
 

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