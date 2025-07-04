من هو مينا رزق أول مصري وأصغر رئيس لـ «الفاو»؟

في خطوة تاريخية غير مسبوقة، انتُخب الدبلوماسي الشاب مينا رزق رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، ليكون بذلك أول مصري يتولى هذا المنصب الرفيع منذ تأسيس المنظمة في عام 1945، وأصغر رئيس للمجلس بعمر 38 عامًا.

جاء انتخاب رزق خلال جلسة حاسمة عقدت مساء أمس، حيث حصل على دعم جميع الأعضاء بالإجماع، متفوقًا على 5 مرشحين من قارات العالم المختلفة، بينهم وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وذلك لتولي المنصب لمدة أربع سنوات مقبلة.

من هو مينا رزق؟

ينتمي مينا رزق إلى جيل الشباب المصري الطموح، حيث حصل على بكالوريوس العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2009، وبدأ حياته المهنية في 2010 كباحث اقتصادي بوزارة التعاون الدولي، قبل التحاقه بالسلك الدبلوماسي في يناير 2011 عبر وزارة الخارجية.

واصل رزق تطوير قدراته الأكاديمية والمهنية، وحصل عام 2013 على درجة الماجستير من معهد كروك لدراسات السلام الدولية التابع لجامعة نوتردام في الولايات المتحدة، كما شغل العديد من المناصب الدبلوماسية المرموقة، منها الممثل الدائم لمصر لدى منظمة الفاو في روما، ورئيس القسم السياسي في سفارة مصر بالعاصمة الصينية بكين، وعضو بإدارة الشؤون المتعددة الأطراف والأمن الدولي بوزارة الخارجية.

دعم رسمي ومساندة لتمكين الشباب

أكد السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، أن انتخاب مينا رزق لهذا المنصب يعكس كفاءة المرشح المصري والدور المحوري لمصر داخل المنظمة، مشيرًا إلى أن السفارة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتأمين هذا الفوز في توقيت يشهد تغيرات دولية متسارعة.

وأضاف راضي أن ترشيح رزق يأتي اتساقًا مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الكوادر الشابة في المحافل الدولية، وتجهيزهم لتولي المناصب القيادية في الهيئات العالمية، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

المجلس التنفيذي.. الجهة الحاكمة في الفاو

يعد المجلس التنفيذي للفاو الهيئة الحاكمة المسؤولة عن رسم سياسات المنظمة وتوجيه أنشطتها المختلفة في مجال الأمن الغذائي والزراعة، ويتكون المجلس من ربع الدول الأعضاء تقريبًا يتم انتخابهم لفترات مدتها ثلاث سنوات، وتتمتع مصر بعضويته، إلى جانب رئاسة المجلس بعد فوز مينا رزق.

ما هي منظمة الفاو؟

تأسست منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عام 1945، وهي وكالة متخصصة تقود الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الجوع، وضمان الأمن الغذائي، وتوفير غذاء آمن وصحي للبشر حول العالم.

وتضم المنظمة 195 عضوًا (194 دولة والاتحاد الأوروبي)، وتعمل في أكثر من 130 دولة، مركزة جهودها على بناء أنظمة غذائية مستدامة، ودعم سياسات التنمية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي عالميًا.

أهمية الفوز المصري في ظل التحديات العالمية

يأتي فوز مصر برئاسة المجلس التنفيذي للفاو في وقت يشهد العالم تحديات متزايدة في قضايا الأمن الغذائي والمياه والزراعة، وهي ملفات تتصدر أولويات الدولة في ضوء المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها لتعزيز قدراتها الغذائية والزراعية.

دور مصر في الفاو يتعزز برئاسة المجلس

يعزز فوز مينا رزق برئاسة المجلس التنفيذي مكانة مصر داخل المنظمة، ويفتح الباب أمام دور مصري أكبر في صياغة سياسات الفاو، خاصة في ما يتعلق بالأمن الغذائي، الزراعة المستدامة، وإدارة الموارد الطبيعية.

مصر تواصل مسيرتها في تعزيز الأمن الغذائي عالميًا

يعكس هذا الإنجاز استمرار مصر في أداء دورها الإقليمي والدولي لدعم الأمن الغذائي، وهو ما يتماشى مع استراتيجياتها الوطنية ومساهماتها الفاعلة في مبادرات الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة.