يحيى الفخراني يكشف سر عصاه ويستعيد ذكريات "أدرينالين المسرح" مع أمينة رزق

كشف الفنان الدكتور يحيى الفخراني عن بداية استخدامه للعصا التي ترافقه، مشيرا إلى أنها بدأت منذ حوالي عامين، وتحديدًا مع مسلسل "الليل وآخره".

وأضاف الفخراني خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" على قناة "dmc" مع الإعلامي أسامة كمال امتلك العديد من العصي منذ ذلك الحين.



قال الفخراني: "عجبتني وحسيت إن الواحد ممكن رجله تتزحلق فيكون فيه حاجات كده ساند".





وتابع الفخراني قائلا إلى "أدرينالين المسرح" الفريد من نوعه، مستعيدا موقفا لا ينسى مع الفنانة الراحلة أمينة رزق.

وأكد الفخراني: "إنه في مرة شوفت أدرينالين المسرح عن حق مع أمينة رزق الله يرحمها، كنت بشتغل معاها مسرحية وهي ومريم فخر الدين، وفاكر كان في مسرح الجلاء."



وتابع الفخراني قائلاً: "المهم كان عامل داخلة لأوضتي أنا يمكن من الكواليس مني للمسرح مباشر، لكن في المسرح فيه كذا خطوة، فلقيت تخبيط كده بفتح الباب لقيت الست أمينة رزق، رحت واخد إيدها ومطلعها، وقاعد متوتر والست أمينة في الكواليس بقول يارب عدي الليلة دي على خير، ودخلت المسرح الصوت جايب آخره، لدرجة إن أنا اتلخبط."

وأوضح الفخراني أن سر النجاح يكمن في "أنك تعيش الشخصية وتعيشها بصدق وما تمثلهاش".

وأكد الفخراني أنه لا يقلقه أن يكرهه الجمهور بسبب تجسيده لشخصيات شريرة، مشيرا إلى أن "الناس عمومًا ما بقتش زي زمان" في ربط الممثل بالشخصية التي يؤديها.