يحيى الفخراني يكشف عن ميزانية "الملك لير" المفتوحة وسر نجاحها

كشف الفنان الدكتور يحيى الفخراني عن تفاصيل إنتاج مسرحية "الملك لير"، مؤكدًا أنه اتفق مع إدارة المسرح القومي على تخصيص ميزانية مفتوحة للعمل، نظرًا لتكلفتها الإنتاجية العالية.

وأشار الفخراني إلى أن هذا القرار كان حاسمًا في خروج العرض بصورة تليق بقيمته الفنية.

أوضح الفخراني

جاء ذلك خلال حواره في برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، من داخل المسرح.

وتابع قائلا أن العرض يتميز بـديكورات وأزياء غير تقليدية، بالإضافة إلى احتوائه على موسيقى ورقصات، مما تطلب ميزانية ضخمة لتحقيق الجودة المطلوبة.



أضاف الفخراني أن المسرحية اختُصرت من خمسة فصول إلى فصلين فقط، لتتناسب مع مدة العرض التي تبلغ ثلاث ساعات، مع الحفاظ على جوهر النص الأصلي.



أوضح الفخراني أنه اختار ترجمة الدكتورة فاطمة موسى للنص، واصفًا إياها بأنها سلسة ومناسبة لجميع الأعمار. وأكد الفخراني على ثراء اللغة العربية وجمالها، مشيرا إلى ملاحظته استمتاع الأطفال بالعرض.



وعن أول زيارة له إلى دار الأوبرا، قائلا : "كنت في السنة الأولى بكلية الطب، وكنت أجلس في الصف الأمامي، وخلفي كان يجلس الدكتور نبيل علوبة، أستاذ جراحة المسالك البولية، وبصحبته ابنته نيفين علوبة."