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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يدرس تمديد عقد فان دايك رغم تقدمه في العمر

فان دايك
فان دايك
إسراء أشرف

يفكر نادي ليفربول الإنجليزي في الإبقاء على قائده الهولندي فيرجيل فان دايك لفترة إضافية، من خلال تمديد عقده الذي يقترب من نهايته بنهاية الموسم الجاري، في ظل تمسك الإدارة بخبراته ودوره القيادي داخل غرفة الملابس.

وذكر موقع «TEAMtalk» أن مسؤولي ليفربول لا يمانعون استمرار المدافع الهولندي في ملعب أنفيلد، رغم بلوغه 35 عامًا، خاصة أنه لا يزال يقدم مستويات قوية، وشارك في جميع دقائق مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

وأوضح التقرير أن تمديد التعاقد لمدة عام واحد، مع إمكانية إضافة خيارات أخرى، يمثل أحد الحلول المطروحة على طاولة المفاوضات، في ظل وجود رغبة لدى الطرفين في استمرار العلاقة، بعدما خاض فان دايك 387 مباراة بقميص ليفربول على مدار مسيرته التي امتدت لعشرة مواسم.

ورغم المكانة الكبيرة التي يتمتع بها قائد الفريق داخل النادي، فإن تجديد عقده قد يرتبط بموافقته على تخفيض راتبه، خاصة أنه يتقاضى أحد أعلى الرواتب بين المدافعين في كرة القدم الأوروبية.

ولا ينظر ليفربول إلى فان دايك باعتباره عنصرًا دفاعيًا فقط، بل يعول أيضًا على خبراته في مساعدة المواهب الشابة، مثل جيريمي جاكيه وجيوفاني ليوني، ونقل ثقافة الاحتراف والمعايير التي ساهمت في نجاح الفريق خلال السنوات الماضية.

وبالتوازي مع ملف القائد الهولندي، تعمل إدارة ليفربول على ترتيب أوراقها الدفاعية، إذ دخلت في محادثات مع برشلونة بشأن التعاقد النهائي مع رونالد أراوخو، المعار إلى الفريق، كما تدرس إمكانية تمديد عقد جو جوميز، رغم المخاوف المتعلقة بتكرار إصاباته.

ومن المتوقع أن يشهد عام 2027 تحركًا أكثر جدية من جانب ليفربول لحسم مستقبل فان دايك، في ظل استمرار التواصل بين النادي واللاعب، وعدم وجود مؤشرات على خلافات قد تعرقل التوصل إلى اتفاق جديد.

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