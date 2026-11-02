أحمد السيد: الأهلي يعمل بروح المؤسسة.. وكل شخص ينسب الفضل لنفسه في الزمالك

أكد أحمد السيد، نجم الأهلي السابق، أن شركة الكرة بالنادي الأهلي يقتصر دورها على الجوانب التنفيذية، مثل توفير الإعلانات والرعاة للاعبين، مشيرًا إلى أن مهامها لا تتجاوز هذا الإطار.

الأهلي

وأوضح السيد، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن هناك فارقًا في ثقافة العمل بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن العمل داخل القلعة الحمراء يقوم على روح المؤسسة وإنكار الذات، وتغليب مصلحة النادي على المصالح الشخصية.

وأضاف أن البعض داخل الزمالك يسعى دائمًا إلى نسب الفضل والنجاحات لنفسه وإبراز دوره في الإنجازات، بدلًا من العمل بروح الفريق الواحد وتغليب مصلحة النادي.