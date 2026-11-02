باسم مرسي: الزمالك مهدد بمصير الإسماعيلي والهبوط حال غياب المستثمر الحقيقي

حذر باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، من استمرار الأزمات المالية والإدارية التي يعاني منها النادي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن القلعة البيضاء تحتاج إلى دخول مستثمر حقيقي يمتلك القدرة على توفير الدعم المالي وتحقيق الاستقرار.

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وقال مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E: «الزمالك لو مدخلوش مستثمر حقيقي هيكون مصيره زي الإسماعيلي وهيهبط».

وشدد نجم الزمالك السابق على أن غياب الحلول الجذرية للأزمات الحالية قد يؤدي إلى تدهور أوضاع النادي بشكل أكبر، محذرًا من الوصول إلى مرحلة الهبوط، على غرار ما يمر به الإسماعيلي.