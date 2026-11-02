جدول برشلونة في نوفمبر.. مواجهات قوية تنتظر الفريق الكتالوني وحمزة عبدالكريم

يستعد فريق برشلونة لخوض سلسلة من المواجهات القوية خلال شهر نوفمبر 2026، في ظل ارتباطاته ببطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وسط ترقب جماهيره لمواصلة المنافسة على الألقاب واستعادة التوازن على الصعيد القاري.

ويخوض الفريق الكتالوني 5 مباريات خلال الشهر، بواقع 3 مواجهات في الدوري الإسباني ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، في جدول مزدحم يتطلب تحقيق نتائج إيجابية على المستويين المحلي والقاري.

وعلى الصعيد الأوروبي، يمتلك برشلونة 6 نقاط في رصيده بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، بعدما تلقى خسارة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2 في الجولة الثالثة، ليصبح مطالبًا بالتعويض في مبارياته المقبلة للحفاظ على حظوظه في المنافسة.

مواعيد مباريات برشلونة في نوفمبر 2026

برشلونة ضد أستون فيلا

يفتتح برشلونة مبارياته خلال شهر نوفمبر بمواجهة أستون فيلا، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

يحل الفريق الكتالوني ضيفًا على أتلتيكو مدريد يوم الأحد 8 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، في مواجهة مرتقبة تنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

برشلونة ضد فياريال

يستضيف برشلونة نظيره فياريال يوم الأحد 22 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

برشلونة ضد صباح الأذربيجاني

يواجه برشلونة فريق صباح الأذربيجاني يوم الأربعاء 25 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وتنطلق المواجهة في السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

ديبورتيفو لاكورونيا ضد برشلونة

يختتم برشلونة مبارياته خلال شهر نوفمبر بمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، على أن يتم تحديد موعد وتوقيت المباراة لاحقًا.

وتحظى مباريات برشلونة خلال الشهر المقبل بأهمية كبيرة، في ظل سعي الفريق لمواصلة المنافسة على لقب الدوري الإسباني وتحسين موقعه في دوري أبطال أوروبا، بينما تترقب الجماهير إمكانية حصول الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم على فرصة للظهور مع الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.