قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معاريف: تحذيرات من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية متعددة الجبهات خلال نوفمبر الجاري
3 مواجهات تنتظر توتنهام ومرموش في نوفمبر.. وصحف إنجلترا تشيد بالنجم المصري
تعاون مصري وسوداني لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية
بالتنسيق بين المالية والتخطيط.. رئيس الوزراء يستعرض تصورا لترشيد الإنفاق العام
نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم
ليبرمان يرشح آيزنكوت لرئاسة الحكومة الإسرائيلية ويدعم لابيد لرئاسة الكنيست
تقديرات إسرائيلية: حزب شاس يتجه لدعم نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة
شيرين فهمي يكشف تفاصيل عملية التنصت على مكتب النائب العام هشام بركات
أمين عام جامعة الدول العربية: الحرب المقبلة في المنطقة قد تكون على المياه
روبيو: ترامب لم يحسم أمره بشأن إيران ويفضل حلا سلميا
إجازة عيد الميلاد المجيد 2027.. موعد الراحة الرسمية ومفاجأة جدول العطلات
لليوم السادس.. غطاسون متطوعون من نويبع والقاهرة يواصلون البحث عن فقيد السيول محمد علي بحيري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدول برشلونة في نوفمبر.. مواجهات قوية تنتظر الفريق الكتالوني وحمزة عبدالكريم

برشلونة
برشلونة
إسراء أشرف

يستعد فريق برشلونة لخوض سلسلة من المواجهات القوية خلال شهر نوفمبر 2026، في ظل ارتباطاته ببطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وسط ترقب جماهيره لمواصلة المنافسة على الألقاب واستعادة التوازن على الصعيد القاري.

ويخوض الفريق الكتالوني 5 مباريات خلال الشهر، بواقع 3 مواجهات في الدوري الإسباني ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، في جدول مزدحم يتطلب تحقيق نتائج إيجابية على المستويين المحلي والقاري.

وعلى الصعيد الأوروبي، يمتلك برشلونة 6 نقاط في رصيده بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، بعدما تلقى خسارة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2 في الجولة الثالثة، ليصبح مطالبًا بالتعويض في مبارياته المقبلة للحفاظ على حظوظه في المنافسة.

مواعيد مباريات برشلونة في نوفمبر 2026

برشلونة ضد أستون فيلا

يفتتح برشلونة مبارياته خلال شهر نوفمبر بمواجهة أستون فيلا، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

يحل الفريق الكتالوني ضيفًا على أتلتيكو مدريد يوم الأحد 8 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، في مواجهة مرتقبة تنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

برشلونة ضد فياريال

يستضيف برشلونة نظيره فياريال يوم الأحد 22 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

برشلونة ضد صباح الأذربيجاني

يواجه برشلونة فريق صباح الأذربيجاني يوم الأربعاء 25 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وتنطلق المواجهة في السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

ديبورتيفو لاكورونيا ضد برشلونة

يختتم برشلونة مبارياته خلال شهر نوفمبر بمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، على أن يتم تحديد موعد وتوقيت المباراة لاحقًا.

وتحظى مباريات برشلونة خلال الشهر المقبل بأهمية كبيرة، في ظل سعي الفريق لمواصلة المنافسة على لقب الدوري الإسباني وتحسين موقعه في دوري أبطال أوروبا، بينما تترقب الجماهير إمكانية حصول الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم على فرصة للظهور مع الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

جدول مباريات برشلونة في نوفمبر جدول برشلونة مباريات برشلونة برشلونة حمزة عبد الكريم حمزة عبدالكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

دعاء سيدنا يونس لتفريج الهموم

دعاء تفريج الهموم والكرب مع أذان الفجر.. ردد دعاء سيدنا يونس لتيسير الأمور وزوال الضيق

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تصرف أكثر من 5.6 مليون جنيه إعانات نقدية خلال أكتوبر 2026

الجامع الأزهر

هل يجب على الأب مساواة الابن بابنته في الهبة؟.. أزهري يجيب

جانب من الافتتاح

مدبولي يفتتح مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف.. إنتاج 3 آلاف فيلم ومقطع مرئي شهريًا

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد