موقف سالم الدوسري من مواجهة شباب الأهلي يحسمه مران الهلال الأخير

يترقب الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي، بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي، موقف نجمه سالم الدوسري من المشاركة في مواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستضيف الهلال نظيره شباب أهلي دبي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بالبطولة الآسيوية، في مواجهة يسعى خلالها الفريق السعودي لمواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة على صدارة الترتيب.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مشاركة سالم الدوسري في المباراة ستتحدد عقب مران الفريق المقرر إقامته اليوم الاثنين، في ظل استمرار البرنامج التأهيلي للاعب بعد الإصابة التي أبعدته عن المواجهة الأخيرة أمام الفتح.

وغاب الدوسري عن مباراة الهلال والفتح، التي أقيمت السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي، وانتهت بفوز الزعيم بهدفين دون رد، بسبب الإصابة.

وكان قائد الهلال قد شارك أساسيًا لمدة 90 دقيقة في مواجهة الشمال القطري بالجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي انتهت بخسارة الفريق السعودي بنتيجة 3-1.

ويضع إنزاجي خلال مران الاثنين اللمسات الأخيرة على خطة الهلال لمواجهة شباب الأهلي، مع ترقب موقف الدوسري النهائي قبل الاستقرار على التشكيل الأساسي.

غيابات الهلال أمام شباب الأهلي

وفي سياق متصل، يفتقد الهلال خدمات الهولندي كريسينسيو سامرفيل، بسبب الإيقاف الانضباطي الصادر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كما يستمر غياب البرازيلي جابرييل مارتينيلي، الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، تعرض لها خلال مواجهة القادسية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي، يوم 23 أكتوبر الماضي.

وكان الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة «إكس» قد أعلن حاجة اللاعب إلى العلاج والتأهيل لمدة تتراوح بين 10 و15 يومًا، وهو ما تسبب في غيابه عن مواجهتي الشمال القطري والفتح.