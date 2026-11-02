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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يحسم موقفه من صفقات يناير.. ومصير المعارين مؤجل إلى الربيع

ريال مدريد
ريال مدريد
إسراء أشرف

استقر نادي ريال مدريد الإسباني على عدم إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل ثقة إدارة النادي بقدرة المجموعة الحالية على استكمال الموسم والمنافسة على الألقاب، رغم المطالبات بتدعيم بعض المراكز، خاصة خط الوسط.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن إدارة ريال مدريد لا تعتزم التحرك في سوق الانتقالات الشتوية، المقرر انطلاقها بعد نحو شهرين، مفضلة الحفاظ على استقرار الفريق ومنح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فرصة مواصلة العمل بالعناصر المتاحة، دون إجراء تغييرات في منتصف الموسم.

ورغم الأحاديث المتزايدة بشأن حاجة الفريق إلى لاعب جديد في خط الوسط، فإن مسؤولي النادي لا يتفقون مع فكرة ضرورة التدخل العاجل، بعدما عززت المباراة أمام برشلونة على ملعب كامب نو قناعتهم بقدرات الفريق، خاصة في ظل المستويات التي قدمها برناردو سيلفا وأردا جولر.

ولا يستبعد ريال مدريد رحيل أحد لاعبيه خلال يناير، لكن حدوث ذلك يتوقف على رغبة اللاعب نفسه في المغادرة، إلى جانب موافقة مورينيو على رحيله، وهو ما لا يبدو مطروحًا بقوة في الوقت الحالي.

وفي المقابل، لم تحسم إدارة النادي موقفها من استعادة عدد من اللاعبين المعارين، وعلى رأسهم جاكوبو رامون ونيكو باز، ثنائي كومو الإيطالي، إلى جانب رافا مارين وفيكتور مونيوز، إذ تفضل تأجيل اتخاذ القرارات النهائية بشأن مستقبلهم حتى فصل الربيع، بعد تقييم تطور مستوياتهم واحتياجات الفريق.

ويبرز اسم جاكوبو رامون ضمن الخيارات المستقبلية لريال مدريد، بعدما وضعته الإدارة ضمن حساباتها باعتباره مرشحًا محتملًا لخلافة المدافع الألماني أنطونيو روديجر على المدى الطويل، إلا أن عودته لم تتحول حتى الآن إلى قرار نهائي.

وتشير هذه المعطيات إلى أن ريال مدريد يفضل مواصلة الموسم بقائمته الحالية، على أن تكون فترة الانتقالات الصيفية المقبلة موعدًا لاتخاذ قرارات أكثر شمولًا بشأن تدعيم الفريق ومستقبل عدد من لاعبيه، وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني وما ستكشف عنه الأشهر المتبقية من الموسم.

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