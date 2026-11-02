مصر خالية من السعار بحلول 2030.. خطة جديدة تضع الكلاب الضالة تحت المجهر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدء تنفيذ حملة قومية لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار بالمجان، في جميع محافظات الجمهورية، اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر 2026، ولمدة أسبوع، ضمن جهود الدولة للحد من انتشار المرض وحماية المواطنين من مخاطر العقر والإصابة بالعدوى.

وتأتي الحملة في إطار تعزيز منظومة الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ودعم الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار بحلول عام 2030، من خلال تكثيف أعمال التحصين والوصول إلى المناطق التي تنتشر بها الكلاب الضالة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والجهات المعنية.

تحصين الكلاب الضالة بالمجان

وأكدت وزارة الزراعة أن الحملة تنفذها مديريات الطب البيطري في مختلف المحافظات، وتستهدف تحصين الكلاب الضالة باستخدام لقاح مرض السعار مجانًا، وفقًا للضوابط والإجراءات البيطرية المعتمدة.

وأوضح الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الفرق البيطرية تكثف جهودها للوصول إلى المناطق المستهدفة، مع التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ أعمال التحصين، بما يسهم في الحد من انتشار المرض والسيطرة عليه.

وأشار إلى أن الحملة لا تقتصر على التحصين فقط، بل تأتي ضمن خطة أوسع لتعزيز الوقاية من الأمراض المشتركة، ورفع مستوى الأمان الصحي للمواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد انتشارًا للكلاب الضالة.

قانون تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة

وتندرج هذه التحركات ضمن تطبيق أحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025.

ويحدد القانون واللائحة التنفيذية الأطر المنظمة للتعامل مع الكلاب والحيوانات الخطرة، بما يشمل الإجراءات والتدابير المرتبطة بحماية المواطنين، مع مراعاة المعايير البيطرية والصحية المعتمدة.

وتعكس الحملة توجهًا لتعزيز التعامل المنظم مع ملف الكلاب الضالة، من خلال إجراءات وقائية تستهدف الحد من مخاطر انتقال الأمراض، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بكيفية التعامل الآمن مع الحيوانات وتجنب التعرض للعقر.

وزارة الزراعة تحذر من مرض السعار

وشددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أهمية توعية المواطنين بخطورة مرض السعار، وضرورة تجنب التعامل غير الآمن مع الكلاب الضالة، خاصة الحيوانات التي تظهر عليها علامات اشتباه أو سلوك غير معتاد.

كما دعت المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن حالات العقر، والتوجه فورًا إلى أقرب جهة صحية للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وعدم تأجيل تلقي الإجراءات الوقائية التي يحددها الأطباء، نظرًا لخطورة المرض في حال عدم التعامل معه طبيًا بصورة عاجلة.

وأكدت أهمية الإبلاغ للجهات البيطرية المختصة عن حالات الاشتباه أو وجود تجمعات للكلاب الضالة في المناطق السكنية، حتى تتمكن الفرق المعنية من اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقواعد المعتمدة.

الخط الساخن للإبلاغ عن الكلاب الضالة

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المواطنين التعاون مع الفرق المشاركة في الحملة القومية، وتسهيل مهامها خلال تنفيذ أعمال التحصين، إلى جانب الإبلاغ عن حالات الاشتباه والعقر من خلال مديريات الطب البيطري والوحدات البيطرية المختصة.

وخصصت الهيئة الخط الساخن 19561 لتلقي بلاغات المواطنين واستفساراتهم بشأن الحملة والإجراءات البيطرية المرتبطة بها، بما يدعم سرعة الاستجابة للحالات التي تستدعي التدخل.

وتستهدف هذه الجهود دعم خطة الدولة للوصول إلى هدف "مصر خالية من السعار 2030"، من خلال التوسع في تحصين الكلاب الضالة، وتعزيز الوعي بمخاطر المرض، وتكامل الأدوار بين المؤسسات البيطرية والصحية والمواطنين.

ما مرض السعار وكيف ينتقل إلى الإنسان؟

يُعد مرض السعار من الأمراض الفيروسية الخطيرة التي تنتقل من الحيوانات المصابة إلى الإنسان، وغالبًا ما تحدث العدوى نتيجة التعرض للعض أو الخدش أو وصول لعاب الحيوان المصاب إلى جرح أو غشاء مخاطي.

وتكمن خطورة المرض في ضرورة التعامل الطبي العاجل مع حالات التعرض المحتملة، إذ يجب غسل موضع العقر أو الخدش جيدًا بالماء والصابون، والتوجه فورًا إلى جهة طبية لتقييم الحالة وتحديد الإجراءات الوقائية اللازمة، بما في ذلك التطعيم والمصل وفقًا لتقييم الطبيب.

وتؤكد الحملة القومية لتحصين الكلاب الضالة أهمية الوقاية باعتبارها أحد المسارات الأساسية للحد من انتشار السعار، وحماية المواطنين، وتحقيق مستهدفات الدولة للقضاء على المرض بحلول عام 2030.