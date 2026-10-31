بيطرى أسوان يطلق حملة مجانية لتحصين الكلاب ضد مرض السعار بدءاً من 1 نوفمبر

اعلنت مديرية الطب البيطرى بأسوان عن بدء تنفيذ الحملة القومية المجانية الأولى لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار، إعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026 فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة «مصر خالية من السعار 2030»، وتعزيز جهود الدولة فى حماية الصحة العامة والوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتحت رعاية علاء الدين فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، ومتابعة الدكتور محمد سعد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، والدكتور جمعة مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان .

تكثيف الجهود الوقائية لحماية المواطنين

تأتى هذه الحملة فى إطار جهود محافظة أسوان بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى والهيئة العامة للخدمات البيطرية لتعزيز منظومة الوقاية والتحصين البيطرى ، والحد من إنتشار مرض السعار بما يسهم فى حماية المواطنين والحيوانات ، وتحقيق التوازن بين متطلبات الصحة العامة والتعامل الآمن والإنسانى مع الكلاب الحرة .



وتواصل مديرية الطب البيطرى بأسوان جهودها لتنفيذ برامج التحصين والمكافحة الوقائية من خلال فرق العمل البيطرية المتخصصة بما يدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار بحلول عام 2030 ، وترسيخ الوعى المجتمعى بأهمية التحصين والإبلاغ عن حالات الإشتباه والتعامل الآمن مع الحيوانات .