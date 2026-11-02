قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: أكدنا ضرورة وقف تهريب الأسلحة إلى الميليشيات المتمردة في السودان
معاريف: تحذيرات من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية متعددة الجبهات خلال نوفمبر
3 مواجهات تنتظر توتنهام ومرموش في نوفمبر.. وصحف إنجلترا تشيد بالنجم المصري
تعاون مصري وسوداني لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية
بالتنسيق بين المالية والتخطيط.. رئيس الوزراء يستعرض تصورا لترشيد الإنفاق العام
نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم
ليبرمان يرشح آيزنكوت لرئاسة الحكومة الإسرائيلية ويدعم لابيد لرئاسة الكنيست
تقديرات إسرائيلية: حزب شاس يتجه لدعم نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة
شيرين فهمي يكشف تفاصيل عملية التنصت على مكتب النائب العام هشام بركات
أمين عام جامعة الدول العربية: الحرب المقبلة في المنطقة قد تكون على المياه
روبيو: ترامب لم يحسم أمره بشأن إيران ويفضل حلا سلميا
إجازة عيد الميلاد المجيد 2027.. موعد الراحة الرسمية ومفاجأة جدول العطلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مكتبة مصر العامة تعلن عن تنظيم مؤتمرها الرابع بعنوان «العدالة المعرفية.. المكتبات العامة وسد الفجوة الرقمية في المجتمع المصري» أبريل 2027

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
جمال عاشور

في إطار دورها الثقافي والمعرفي والمجتمعي، واستمرارًا لجهودها في دعم نشر المعرفة وتعزيز ثقافة القراءة والتعلم، أعلنت مكتبة مصر العامة عن تنظيم مؤتمرها الرابع تحت عنوان «العدالة المعرفية.. المكتبات العامة وسد الفجوة الرقمية في المجتمع المصري»، وذلك يومي 11 و12 أبريل 2027، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين والعاملين في مجال المكتبات والمعلومات.

ويأتي المؤتمر انطلاقًا من أهمية الدور الذي تضطلع به المكتبات العامة في مواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي المتسارع، وما يصاحبه من تفاوت في فرص الوصول إلى المعرفة والمعلومات والتكنولوجيا بين فئات المجتمع المختلفة، بما يجعل تحقيق العدالة المعرفية وإتاحة المعرفة للجميع أحد المتطلبات الأساسية للتنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر شمولًا.

ويكتسب المؤتمر أهمية خاصة في ضوء التطور الذي شهدته منظومة مكتبات مصر العامة على مدار أكثر من ثلاثة عقود، حيث تضم المنظومة 62 مكتبة، منها 36 مكتبة ثابتة و26 مكتبة متنقلة، تنتشر في عدد من محافظات الجمهورية، بما يعكس اتساع نطاق دورها في دعم التعلم المستمر ونشر الثقافة وتعزيز الوعي المجتمعي، والوصول بالخدمات المعرفية إلى مختلف الفئات والمناطق.

ويهدف المؤتمر إلى تأصيل مفهوم العدالة المعرفية في أدبيات علم المكتبات والمعلومات، ورصد أبعاد الفجوة الرقمية في المجتمع المصري بمستوياتها المختلفة، وإبراز دور المكتبات العامة في تحقيق الشمول المعرفي، إلى جانب مناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأطر الحوكمة الأخلاقية لاستخدامها، واستعراض نماذج الشراكة والتمويل المستدام لبرامج الشمول الرقمي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ويتناول المؤتمر ثمانية محاور علمية رئيسية، تشمل: الإطار النظري للعدالة المعرفية في علم المكتبات والمعلومات، وأبعاد الفجوة الرقمية في البنية التحتية بالمجتمع المصري، والمكتبات العامة ومحو الأمية الرقمية والمعلوماتية، والفئات الأولى بالرعاية والشمول المعرفي، والذكاء الاصطناعي بين تعميق الفجوة الرقمية وتضييقها، والمحتوى العربي الرقمي والعدالة المعرفية، والشراكات والتمويل المستدام لبرامج الشمول الرقمي، إلى جانب المكتبات المتنقلة وتجاربها الناجحة في سد الفجوة الرقمية.

كما يفتح المؤتمر المجال لتبادل الخبرات والتجارب المحلية والعربية والدولية، ومناقشة المبادرات والممارسات الناجحة في توظيف التكنولوجيا والابتكار لخدمة المجتمعات الأقل حظًا في الوصول إلى المعرفة، وصولًا إلى تقديم توصيات عملية تسهم في تطوير أداء المكتبات العامة وتعزيز دورها باعتبارها مؤسسات معرفية ومجتمعية تضمن حق الجميع في الوصول إلى المعلومات.

ومن المقرر أن يبدأ استقبال الملخصات البحثية اعتبارًا من الأول من يناير 2027، على أن يكون الأول من فبراير 2027 آخر موعد لتقديم الملخصات، وفقًا للضوابط العلمية والتنظيمية المعلنة للمؤتمر.

وتؤكد مكتبة مصر العامة من خلال تنظيم هذا المؤتمر استمرار رسالتها في تطوير منظومة المكتبات العامة، وتعزيز دورها بوصفها مؤسسات فاعلة في تحقيق العدالة المعرفية، وتوسيع فرص التعلم والإبداع والابتكار، والإسهام في بناء مجتمع رقمي أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة والاستفادة من المعرفة دون تمييز.
 

ثقافة القراءة والتعلم مكتبة مصر العامة مواجهة التحديات تحقيق العدالة المعرفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

شكوي الطفل

كيف تتعامل الأسرة مع شكوى الطفل من المعلم بالمدرسة؟

الزبادي

انتهت صلاحية الزبادي؟.. 4 علامات تكشف لك إن كان آمناً للأكل أم يجب التخلص منه

كريم كراميل

بعد وصول سعر القطعة لـ١٠٠ جنيه .. أسهل طريقة لتحضير كريم الكراميل بالمنزل

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد