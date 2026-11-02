مكتبة مصر العامة تعلن عن تنظيم مؤتمرها الرابع بعنوان «العدالة المعرفية.. المكتبات العامة وسد الفجوة الرقمية في المجتمع المصري» أبريل 2027

في إطار دورها الثقافي والمعرفي والمجتمعي، واستمرارًا لجهودها في دعم نشر المعرفة وتعزيز ثقافة القراءة والتعلم، أعلنت مكتبة مصر العامة عن تنظيم مؤتمرها الرابع تحت عنوان «العدالة المعرفية.. المكتبات العامة وسد الفجوة الرقمية في المجتمع المصري»، وذلك يومي 11 و12 أبريل 2027، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين والعاملين في مجال المكتبات والمعلومات.

ويأتي المؤتمر انطلاقًا من أهمية الدور الذي تضطلع به المكتبات العامة في مواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي المتسارع، وما يصاحبه من تفاوت في فرص الوصول إلى المعرفة والمعلومات والتكنولوجيا بين فئات المجتمع المختلفة، بما يجعل تحقيق العدالة المعرفية وإتاحة المعرفة للجميع أحد المتطلبات الأساسية للتنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر شمولًا.

ويكتسب المؤتمر أهمية خاصة في ضوء التطور الذي شهدته منظومة مكتبات مصر العامة على مدار أكثر من ثلاثة عقود، حيث تضم المنظومة 62 مكتبة، منها 36 مكتبة ثابتة و26 مكتبة متنقلة، تنتشر في عدد من محافظات الجمهورية، بما يعكس اتساع نطاق دورها في دعم التعلم المستمر ونشر الثقافة وتعزيز الوعي المجتمعي، والوصول بالخدمات المعرفية إلى مختلف الفئات والمناطق.

ويهدف المؤتمر إلى تأصيل مفهوم العدالة المعرفية في أدبيات علم المكتبات والمعلومات، ورصد أبعاد الفجوة الرقمية في المجتمع المصري بمستوياتها المختلفة، وإبراز دور المكتبات العامة في تحقيق الشمول المعرفي، إلى جانب مناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأطر الحوكمة الأخلاقية لاستخدامها، واستعراض نماذج الشراكة والتمويل المستدام لبرامج الشمول الرقمي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ويتناول المؤتمر ثمانية محاور علمية رئيسية، تشمل: الإطار النظري للعدالة المعرفية في علم المكتبات والمعلومات، وأبعاد الفجوة الرقمية في البنية التحتية بالمجتمع المصري، والمكتبات العامة ومحو الأمية الرقمية والمعلوماتية، والفئات الأولى بالرعاية والشمول المعرفي، والذكاء الاصطناعي بين تعميق الفجوة الرقمية وتضييقها، والمحتوى العربي الرقمي والعدالة المعرفية، والشراكات والتمويل المستدام لبرامج الشمول الرقمي، إلى جانب المكتبات المتنقلة وتجاربها الناجحة في سد الفجوة الرقمية.

كما يفتح المؤتمر المجال لتبادل الخبرات والتجارب المحلية والعربية والدولية، ومناقشة المبادرات والممارسات الناجحة في توظيف التكنولوجيا والابتكار لخدمة المجتمعات الأقل حظًا في الوصول إلى المعرفة، وصولًا إلى تقديم توصيات عملية تسهم في تطوير أداء المكتبات العامة وتعزيز دورها باعتبارها مؤسسات معرفية ومجتمعية تضمن حق الجميع في الوصول إلى المعلومات.

ومن المقرر أن يبدأ استقبال الملخصات البحثية اعتبارًا من الأول من يناير 2027، على أن يكون الأول من فبراير 2027 آخر موعد لتقديم الملخصات، وفقًا للضوابط العلمية والتنظيمية المعلنة للمؤتمر.

وتؤكد مكتبة مصر العامة من خلال تنظيم هذا المؤتمر استمرار رسالتها في تطوير منظومة المكتبات العامة، وتعزيز دورها بوصفها مؤسسات فاعلة في تحقيق العدالة المعرفية، وتوسيع فرص التعلم والإبداع والابتكار، والإسهام في بناء مجتمع رقمي أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة والاستفادة من المعرفة دون تمييز.

