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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باسم مرسي: أتمنى عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

أعرب باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، عن أمنيته بعودة المستشار مرتضى منصور إلى رئاسة القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا رغبته في رؤيته مجددًا على رأس إدارة النادي.

الزمالك

وقال مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إنه يتمنى مشاركة مرتضى منصور في الانتخابات المقبلة لنادي الزمالك، والمنافسة على منصب رئيس النادي.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى تطلعه لعودة مرتضى منصور إلى المشهد الإداري داخل القلعة البيضاء، في ظل المرحلة التي يمر بها النادي، وحاجته إلى الاستقرار وتكاتف جميع أبنائه.

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