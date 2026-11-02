باسم مرسي: أتمنى عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

أعرب باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، عن أمنيته بعودة المستشار مرتضى منصور إلى رئاسة القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا رغبته في رؤيته مجددًا على رأس إدارة النادي.

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وقال مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إنه يتمنى مشاركة مرتضى منصور في الانتخابات المقبلة لنادي الزمالك، والمنافسة على منصب رئيس النادي.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى تطلعه لعودة مرتضى منصور إلى المشهد الإداري داخل القلعة البيضاء، في ظل المرحلة التي يمر بها النادي، وحاجته إلى الاستقرار وتكاتف جميع أبنائه.