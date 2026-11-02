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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهات الجولة الثانية في دوري مرتبط سيدات الكرة الطائرة

الكرة الطائرة
الكرة الطائرة
عبدالله هشام

تنطلق اليوم الإثنين منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري مرتبط سيدات الكرة الطائرة للموسم الجديد 2026/2027.

وتشهد المجموعة الأولى مواجهة الأهلي مع 6 أكتوبر والزهور مع دلفي.

وفي المجموعة الثالثة يلعب البنك الأهلي والجزيرة، سبورتنج ضد الاتحاد السكندري، أما المجموعة الرابعة فيواجه المقاولون نظيره أصحاب الجياد، فيما يلتقي هليوبوليس نظيره سموحة.

وتم تأجيل مباراتي وادي دجلة مع الزمالك، والصيد والشمس، في الجولة ذاتها، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويعد فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري المرتبط.

اتحاد الطائرة يواصل تطوير منظومة التحكيم

في إطار خطة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، لتطوير منظومة التحكيم والارتقاء بمستوى المسابقات المحلية، وتعزيز التفاهم والتنسيق بين الحكام والمدربين، نظم الاتحاد ندوة تثقيفية بمحافظة الإسكندرية لشرح التعديلات الجديدة لقانون الكرة الطائرة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد .

وشهدت الندوة حضور الكابتن أيمن أنيس، رئيس اللجنة العليا للحكام بالاتحاد المصري للكرة الطائرة، والكابتن وليد عبد الصمد، المحاضر الدولي وعضو لجنة قواعد اللعبة والتحكيم بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة، وسكرتير لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي.

وتناولت الندوة أبرز التعديلات التي طرأت على قانون اللعبة، وآليات تطبيقها داخل المباريات، بما يضمن توحيد المفاهيم التحكيمية والفنية، وتحقيق مزيد من التوافق بين الأجهزة الفنية والحكام، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى المنافسات المحلية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد لتطوير عناصر اللعبة، والاهتمام بالتأهيل المستمر للحكام والمدربين، ومواكبة المستجدات الدولية في قوانين الكرة الطائرة، بما يسهم في الارتقاء باللعبة على جميع المستويات.

ويحرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر على تطوير المنظومة والاهتمام بالحكام ضمن استراتيجية مجلس الإدارة للارتقاء بالمنظومة ومنها عنصر التحكيم الذي يتم تجهيز كوادره لتمثيل الكرة الطائرة المصرية في أهم الأحداث القارية والعالمية المرحلة المقبلة.

كما عقدت لجنة الحكام برئاسة أيمن أنيس، بالتعاون مع لجنة المدربين برئاسة حسام عبد العزيز، اجتماعًا بحضور المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد، واللواء خالد أبو زينة نائب الرئيس، والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، وبمشاركة المحاضر الدولي وليد عبد الصمد، سكرتير الحكام بالاتحاد الأفريقي.
وشهد الاجتماع حضور المديرين الفنيين لفرق الممتاز رجال وسيدات (أ)، والحكام الدوليين والمحليين بالقاهرة الكبرى، لشرح تعديلات القانون ومستجدات التحكيم.

دوري مرتبط سيدات الكرة الطائرة الكرة الطائرة دوري مرتبط سيدات دوري مرتبط الأهلي

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