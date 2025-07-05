مصر تفوز برئاسة الفاو.. بسام راضي: الدول العربية صوتت لـ مينا رزق

هنأ السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، الشعب المصري بمناسبة انتخاب مصر بالإجماع رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لمدة أربع سنوات، وذلك خلال الجلسة العامة للمؤتمر العام للمنظمة.

ورشحت السفارة المصرية بروما المستشار مينا رزق، نائب المندوب الدائم لمصر لدى الفاو، لتولي المنصب، ليصبح بذلك أول مصري يتولى رئاسة المجلس في تاريخ المنظمة.



وقال بسام راضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تعلمت من الرئيس السيسي إعداد الكوادر خلال فترة عملي في رئاسة الجمهورية ".

وتابع بسام راضي:" فوز مينا رزق بالإجماع برئاسة الفاو عمل الدولة المصرية لمدة عامين وكل الدول العربية صوتت لمينا رزق وكان هناك وحدة للصف العربي ".

وأكمل بسام راضي :" القارة الأفريقية قامت بالتصويت لمصر في الفاو "، مضيفا:" خضنا معركة دبلوماسية شريفة نزيهة ".

ولفت بسام راضي: "المجهود الدبلوماسي المصري تم تكليله بالنجاح ومصر تستحق كل نقطة عرق".