مصر تتوّج بمنصب رئيس مجلس منظمة "الفاو" لأول مرة في تاريخها

أعلن الدكتور كيودونغ يو، المدير العام لـ منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، اليوم الجمعة مبايعته مصر، كرئيس مستقل لمجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنظمة، حيث تتولى دولة عربية هذا المنصب الرفيع لأول مرة.

وشكّل هذا الانتخاب حدثًا تاريخيًا، حيث تعتبر مصر أول دولة عربية تتولى هذا المنصب الرفيع منذ تأسيس المنظمة في عام 1945.

ويشرف مجلس "الفاو" على متابعة تنفيذ السياسات والبرامج التي تعتمدها المنظمة، ويتألف من عدد من الدول الأعضاء المنتخبة، ويتولى اختيار رئيس مستقل يعمل على تسيير جلسات المجلس بموضوعية، دون الانحياز لأي دولة. ويُنتخب هذا الرئيس لمدة عام، مع إمكانية التجدّد لمرة واحدة.

وتُعدّ رئاسة "مصر" فرصة لتعزيز التمثيل العربي والإفريقي في القيادة الدولية بالدفع بقضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، خاصة خلال انعقاد مؤتمر "الفاو" الـ44، الذي تزامن انتخابه مع انضمام مصر أيضًا إلى اللجنة العامة للمؤتمر وفقًا لبلوغها بنجاح مقاعد ضمن الدول السبع الأعضاء ببنود تفويضاتها.

ويأتي اختيار مصر بشكل متزامن مع تعزيز نفوذها الدولي في قطاعات الأمن الغذائي والمياه والزراعة، ثمرةً لرؤية وطنية ضمن رؤية الدولة 2030 التي ركّزت على المشاريع الزراعية العملاقة والتحديث الزراعي .

وأكّد السفير المصري في روما، بسام راضي، أن تولي مصر هذا المنصب يعكس ثقة دولية متزايدة بدورها القيادي.

وفي يونيو الماضي، انتُخبت مصر أيضًا عضواً باللجنة العامة لمؤتمر "الفاو"، خلال الدورة الـ44، في قرار رأى فيه المراقبون تأييدًا قويًا لمبادراتها الزراعية.