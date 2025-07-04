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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

يعكس ثقل الدبلوماسية المصرية .. البيطريين عن فوز القاهرة برئاسة الفاو

المستشار مينا رزق
المستشار مينا رزق
الديب أبوعلي

تقدم مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن، بخالص التهنئة للقيادة السياسية ووزارة الخارجية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الإنجاز التاريخي بفوز مصر بالإجماع برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لأول مرة في تاريخ المنظمة منذ 80 عاما.

كما توجهت النقابة بالتهنئة للمستشار مينا رزق، نائب المندوب الدائم لمصر لدى المنظمة، على نيله هذه الثقة الدولية الرفيعة، ليكون أول مصري وأصغر رئيس للمجلس التنفيذي في تاريخ "الفاو".

فوز مصر برئاسة الفاو

وقالت نقابة البيطريين، إن هذا الفوز المستحق لا يعكس فقط ثقل الدبلوماسية المصرية، بل يمثل شهادة عالمية على نجاح رؤية الدولة في تمكين الشباب وتصعيد الكفاءات الوطنية.

واختتمت: إذ تثمن النقابة هذا الإنجاز، فإنها تتطلع إلى أن تسهم هذه الرئاسة في تعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن الغذائي وسلامة الغذاء والثروة الحيوانية، وهي قضايا تقع في صميم رسالة الطبيب البيطري.

وكان قد انتخب المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مصر بالإجماع لرئاسة مجلسها التنفيذي لمدة أربع سنوات خلال جلسته العامة.

وأعلن سفير مصر في إيطاليا، بسام راضي، أن مصر قدّمت ترشيح المستشار مينا رزق، نائب المندوب الدائم لمصر لدى الفاو، البالغ من العمر 38 عاماً، ليتولى رئاسة المجلس التنفيذي. وبذلك، يصبح رزق أصغر رئيس للمجلس في تاريخ المنظمة، وهو أول دبلوماسي مصري يتقلد هذا المنصب منذ نشأتها عام 1945.

ونجح الترشيح المصري في مواجهة قوية مع خمسة مرشحين آخرين يمثلون قارات العالم، بينهم وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا، مما يعكس قوة المنافسة والتنوع الدولي.

وأشار السفير المصري إلى أن هذا الفوز يُعتبر دليلاً على ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية، وهو تتويج لجهود السفارة المصرية في روما خلال الفترة الماضية. كما يُعبر عن رؤية الدولة المصرية في تمكين الشباب، لا سيما في المناصب الدولية الهامة.

ويعتبر المجلس التنفيذي لـ(الفاو)، الهيئة الحاكمة الأساسية للمنظمة، ويضم 49 عضوا من بين 194 دولة عضو، ويتولى مسؤولية رسم السياسات العامة وتحديد التوجهات الاستراتيجية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية.

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