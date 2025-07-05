بسام راضي عن فوز مينا رزق برئاسة الفاو: مبروك لمصر والرئيس السيسي على هذا الإنجاز

هنأ السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا ، الشعب المصري بمناسبة انتخاب مصر بالإجماع رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لمدة أربع سنوات، وذلك خلال الجلسة العامة للمؤتمر العام للمنظمة. وقد رشحت السفارة المصرية بروما المستشار مينا رزق، نائب المندوب الدائم لمصر لدى الفاو، لتولي المنصب، ليصبح بذلك أول مصري يتولى رئاسة المجلس في تاريخ المنظمة.



وقال بسام راضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مبروك لمصر والرئيس السيسي على هذا الإنجاز غير المسبوق في تاريخ المنظمات الدولية ".



وتابع بسام راضي:" حصلنا على انتخاب بالإجماع لمينا رزق وهذا الأمر نتاج عمل دؤوب جدا لمدة عامين داخل المنظمة الدولية".