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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يسرّبون بياناتك... ندوة مجانية تشرح كيفية الحماية

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

غير الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) جذريًا طريقة عمل الشركات وتعلمها وابتكارها. 

لكن خلف هذا التقدم المذهل، تتكشف تهديدات غير مرئية وخطيرة تتعلق بخصوصية وأمن البيانات الحساسة في المؤسسات.

و السبب أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُستخدم كعملاء افتراضيين (AI Agents) ضمن بيئات العمل متصلة مباشرة بخدمات وتطبيقات داخلية مثل SharePoint وGoogle Drive وAmazon S3 وأنظمة داخلية أخرى. 

تجلب هذه الأنظمة الذكية البيانات لتقديم إجابات "ذكية" – لكنها قد تعرض خصوصية المؤسسة للخطر دون أن يدرك أحد ذلك.

الثغرات تبدأ من الداخل

رغم أن نماذج الذكاء الاصطناعي لا تُسرب البيانات عمدًا، فإن غياب سياسات الحوكمة المحكمة، والتحكم الصارم في الأذونات، والمراقبة المستمرة قد يسمح لهذه الأنظمة الذكية – بحسن نية – بكشف معلومات سرية للمستخدمين غير المخولين أو حتى للعامة عبر الإنترنت.

التسريبات المحتملة ليست خيالية: تخيل مساعدًا ذكيًا يشارك بيانات الرواتب الداخلية، أو يعرض تصميم منتج لم يُعلن عنه بعد ضمن محادثة عفوية. هذه السيناريوهات لم تعد نظرية، بل حدثت بالفعل.

دعوة لحضور ندوة إلكترونية مجانية

في ظل هذه المخاطر المتصاعدة، تستضيف شركة Sentra ندوة إلكترونية مجانية بعنوان:"تأمين عملاء الذكاء الاصطناعي ومنع تسرب البيانات في بيئات GenAI"

يشارك في الجلسة خبراء في أمن الذكاء الاصطناعي لاستعراض الثغرات الحقيقية التي حدثت بسبب سوء التكوين، الأذونات المفرطة، أو الاعتماد الأعمى على مخرجات النماذج اللغوية الضخمة (LLMs).

لماذا يجب أن تحضر؟

إذا كنت تعمل في مجال تطوير، أو نشر، أو إدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي، فإن هذه الندوة ضرورية لفهم، كيف يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تُسرب بيانات دون قصدو الإجراءات الفعالة لمنع اختراقات كارثية، علاوة على دروس مستخلصة من حوادث حقيقية لتفادي تكرارها

كيفية تحقيق التوازن بين قوة الذكاء الاصطناعي وأمن البيانات المؤسسية

التحرك الآن... قبل فوات الأوان

الذكاء الاصطناعي التوليدي مذهل، لكنه أيضًا غير متوقع. الأدوات التي تعزز إنتاجية الموظفين قد تتسبب دون قصد في تسريب بيانات حساسة. ما يحتاجه العالم الآن هو استراتيجية قائمة على الثقة الحذرة، وليس الاندفاع غير المحسوب.

سجل الآن لحضور الندوة واكتشف كيف تحافظ على أمن مؤسستك في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، المعرفة هي خط دفاعك الأول.

الذكاء الاصطناعي GenAI Google Drive

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