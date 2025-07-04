إكس تختبر كتابة “ملاحظات المجتمع” بالذكاء الاصطناعي

أعلنت منصة إكس X المعروفة سابقا باسم “تويتر”، عن تجربة جديدة تسمح للروبوتات الذكية بتوليد ملاحظات المجتمع، وهي خاصية التحقق من الحقائق التي يقودها المستخدمون.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة “إكس” على مواجهة المعلومات المضللة بسرعة مع الحفاظ على إشراف بشري لضمان الشفافية والمصداقية.

ستتمكن أدوات الذكاء الاصطناعي في النظام الجديد، مثل روبوت Grok الخاص بـ “إكس”، إلى جانب أنظمة ذكاء اصطناعي خارجية متصلة عبر واجهة برمجة التطبيقات API، من صياغة ملاحظات المجتمع.

إلا أن هذه الملاحظات لن تنشر تلقائيا، بل يجب أن تمر بعملية مراجعة متعددة الأوجه مشابهة لتلك التي تخضع لها الملاحظات المكتوبة من قبل البشر قبل أن تعرض للجمهور.

وفي منشور على الحساب الرسمي لملاحظات المجتمع، أوضحت “إكس” أن الهدف من واجهة البرمجة هو جعل المساهمة في ملاحظات المجتمع تجربة مميزة لكل من المساهمين البشر والمطورين.

كما أكدت المنصة المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أن أي تدخل للذكاء الاصطناعي سيكون متوافقا مع مبادئ الانفتاح والإنصاف والجودة والشفافية.

وتوضح وثائق الدعم الخاصة بـ “إكس” أن كتاب الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي غير مخولين بتقييم الملاحظات، بل يقتصر هذا الدور على المساهمين البشر المعتمدين فقط.

وتعد الملاحظات التي يولدها الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للمراجعين البشريين، من خلال اقتراح محتوى يحتاج إلى توضيح أو سياق، مع بقاء القرار النهائي بشأن عرض الملاحظات بيد المساهمين البشر.

تأتي هذه التجربة في وقت تعيد فيه منصات أخرى أيضا التفكير في نماذج التحقق من الحقائق لديها، حيث اتجهت شركة “ميتا” مؤخرا إلى اعتماد نهج قائم على المجتمع، فيما استلهمت منصات مثل تيك توك ويوتيوب من نظام ملاحظات المجتمع لبناء أنظمتها الخاصة.

في الوقت الحالي، تقتصر “إكس” على طرح محدود للملاحظات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، بينما تراقب الأداء وردود فعل المجتمع، وقد يتبع ذلك طرح أوسع حسب النتائج.

جدير بالذكر أن ملاحظات المجتمع هي تعليقات تعاونية تضاف إلى المنشورات التي قد تحتوي على معلومات مضللة أو محتوى معدل أو مواد غير واضحة تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي.

يتم جمع هذه الملاحظات من مستخدمين ذوي وجهات نظر متنوعة، ولا تظهر للجمهور إلا بعد التوصل إلى توافق عبر هذه المجموعات، مما يضمن الدقة والحيادية.