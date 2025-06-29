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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يضيف ميزة ذكاء اصطناعي جديدة حصريًا لمستخدمي أمريكا – هل تستحق؟

واتساب
واتساب
احمد الشريف

تواصل واتساب، التابعة لشركة ميتا، تعزيز منصتها بميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من بينها ميزة "تلخيص الرسائل" أو Message Summaries، والتي تهدف إلى تسهيل متابعة المحادثات، خصوصًا على المستخدمين الذين يتلقون عددًا كبيرًا من الرسائل يوميًا.

تلخيص سريع للرسائل غير المقروءة

الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين تلقي ملخص سريع للمحادثات غير المقروءة باستخدام تقنية Meta AI. الفكرة بسيطة، بدلًا من قراءة كل الرسائل واحدة تلو الأخرى بعد فترة انقطاع كرحلة طيران بدون إنترنت أو الانشغال لفترة طويلة يمكن للمستخدم الاطلاع على ملخص موجز لمحتوى المحادثة.

خصوصية محمية بتقنية المعالجة الخاصة

تشير واتساب إلى أن الميزة تعتمد على تقنية تُدعى Private Processing، وهي مصممة للسماح للذكاء الاصطناعي بإنشاء الملخصات دون أن تتمكن ميتا أو واتساب من الوصول إلى محتوى الرسائل الفعلي.

 لمن يرغب في فهم التقنية بشكل أعمق، نشرت ميتا تدوينة تقنية توضح بالتفصيل آلية عمل Private Processing، ويمكن للمهندسين أو المهتمين بالتقنيات الاطلاع عليها عبر مدونة الشركة الرسمية.

اختياريّة تمامًا وقابلة للتحكم

الميزة اختيارية بشكل كامل ولا يتم تفعيلها تلقائيًا. المستخدمون الذين يختارون تفعيل Message Summaries سيحصلون أيضًا على ميزة إضافية تُعرف باسم Advanced Chat Privacy، والتي تتيح لهم اختيار المحادثات التي يمكن تضمينها في ملخصات الذكاء الاصطناعي.

توفر محدود في البداية

في الوقت الراهن، الميزة متاحة فقط باللغة الإنجليزية وللمستخدمين داخل الولايات المتحدة، وذلك في ظل قيود تنظيمية واعتبارات قانونية تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في عدد من البلدان. 

وتخطط واتساب لتوسيع نطاق توفر الميزة إلى لغات ودول أخرى في وقت لاحق من هذا العام، دون تحديد جدول زمني واضح.

خطوة صغيرة نحو مستقبل أكثر ذكاءً

سواء استمر الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في تطوير التطبيقات أو تلاشى كما حدث مع تقنيات ثلاثية الأبعاد، والأقراص المدمجة، فإن الميزة الجديدة قد تلقى رواجًا بين المستخدمين النشطين على المنصة.

 ومع ذلك، تبقى مسألة الخصوصية محل تساؤل دائمًا، رغم كل ما تؤكده ميتا من التزام بالحماية.

واتساب Message الذكاء الاصطناعي

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