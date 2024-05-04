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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية : أسعار الفسيح والرنجة انخفضت قبل شم النسيم

فسيخ
فسيخ

كشف محمد سعد السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل استعدادات أسواق الفسيخ والرنجة لاستقبال موسم عيد الربيع وشم النسيم، مشيرا إلى إلى الأسواق المصرية مستعدة لموسم شم النسيم.


وأضاف محمد سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن الاصناف المطلوبة لشم النسيم كلها متوفرة في الاسواق المصرية من الأسماك، ونتابع الأمر عن كثب واهتمام، مستدركا أن الأسعار انخفضت في الأسواق في محافظة بورسعيد بعد انتهاء المقاطعة وسعر كيلو الفسيخ يتراوح ما بين ١٠٠ جنيها إلى ١٢٠ جنيها للكيلو.


وتابع محمد سعد السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لابد من شراء الفسيخ من المحال المعروفة والمحال الكبيرة ولا ينصح بالشراء من مصادر غير معلومة، لافتا إلى أنه متوسط استهلاك المصريين من الفسيخ والرنجة كبير والمصريين كلهم بياكلو فسيح في كل المحافظات المصرية.

 

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