بمكونات من مطبخك.. طرق تلوين بيض شم النسيم بألوان طبيعية   

بعد أيام قليلة يبدأ الأحتفال بأعياد شم النسيم، ويحتاج الاطفال للقيام بأنشطة جديدة كتلوين بيض شم النسيم والبالونات الجميلة، وغيرها من الرفاهيات التي تجعله عيد مميز.

طرق طبيعية لتلوين البيض في شم النسيم

ويمكن عمل الوان طبيعية لتلوين البيض في شم النسيم، وبأستخدام مكونات من المطبخ كالبنجر والكركم ، والسبانخ، والكركدية، وفيما يلي سنقوم بشرح طرق التحضير، وفقا لما جاء في موقع هيلثي.

_ البنجر:

نغلي كوبين من الماء مع بنجر مقطع مكعبات، نترك الماء يغلي حتى يصبح لونه أحمر غامق، ويضاف ملعقتين كبيرتين من الخل، ونضع البيض في الماء ونتركه لمدة 15-30 دقيقة حتى يصبح لونه أحمر.

_ الكركم:

امزجي ملعقتين كبيرتين من الكركم مع كوبين من الماء، واتركي الخليط يغلي لمدة 10 دقائق، وتضاف ملعقتين كبيرتين من الخل،ونضع البيض في الماء ونتركه لمدة 15-30 دقيقة حتى يصبح لونه أصفر.

طرق طبيعية لتلوين البيض في شم النسيم

_ السبانخ:

اغلي كوبين من الماء مع حفنة من السبانخ، ونترك الخليط يغلي لمدة 5 دقائق، ونصفّ السبانخ ونترك الماء يبرد، ثم يضاف ملعقتين كبيرتين من الخل، ونضع البيض في الماء ونتركه لمدة 15-30 دقيقة حتى يصبح لونه أخضر.

_ الكركديه:

نغلي كوبين من الماء مع 3-4 أكياس كركديه، ونترك الخليط يغلي لمدة 10 دقائق، ويضاف ملعقتين كبيرتين من الخل، ونضع البيض في الماء، ونتركه لمدة 15-30 دقيقة حتى يصبح لونه وردي.