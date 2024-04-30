الوسواس القهري| أعراض المرض وطرق التعامل معه

ينطوي اضطراب الوسواس القهري على نمط من الأفكار والمخاوف غير المرغوب فيها، وتُسمى الوساوس، وتدفعك تلك الوساوس إلى سلوكيات تُكرر فيها فعل الأشياء، وتُسمى كذلك السلوكيات القهرية.

أعراض الوسواس القهري

وتُعوق هذه الوساوس والسلوكيات القهرية الأنشطة اليومية وتسبب ضيقًا شديدًا. وفي النها ية، تشعر بأنك مضطر لممارسة السلوكيات القهرية في محاولة لتخفيف التوتر، وحتى عندما تحاول تجاهل هذه الأفكار أو الرغبات الملحة المزعجة أو التخلص منها، فإنك تعاودك مرارًا وتكرارًا.

ويدفعك الوسواس القهري إلى التصرف استنادًا إلى الطقوس القهرية، ويتمحور اضطراب الوسواس القهري غالبًا حول موضوعات محددة، مثل : الخوف المفرط من التعرض للتلوث بسبب الجراثيم، ولتخفيف مخاوفك من التعرض للتلوث، قد تغسل يديك مرارًا وتكرارًا حتى تصابا بالتقرح والتشقق.

قد يسبب اضطراب الوسواس القهري شعورًا بالخجل والحرج والإحباط، ولكن العلاج قد يكون فعالاً، يشمل اضطراب الوسواس القهري عادةً كلاً من الوساوس والأفعال القهرية، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

ولكن من الممكن أيضًا أن تظهر عليك أعراض وساوس فقط أو أعراض أفعال قهرية فقط، ربما تلاحظ او لا تلاحظ في بعض الحالات أن الوساوس والأفعال القهرية التي تعاني منها غير منطقية، وتستهلك قدرًا كبيرًا من وقتك وتقلل جودة حياتك وتعوق روتينك ومسؤولياتك اليومية.

أعراض الوسواس القهري

وقد يتسبب الوسواس القهري المعناه من أفكار مستمرة وغير مرغوب فيها ومتكررة أو رغبات ملحة أو صور اقتحامية تسبب الضيق أو القلق، وقد تحاول تجاهلها أو التخلص منها بالتصرف استنادًا إلى الطقوس القهرية، تقتحم هذه الوساوس الذهن عادةً عندما تحاول التفكير في أشياء أخرى أو القيام بها، تشمل أعراض الوسواس القهري، ما يلي :

_ الخوف من التعرض للتلوث بسبب لمس أشياء لمسها الآخرون.

_ الشك في أنك أغلقت الباب أو أطفأت الموقد.

_ التوتر الشديد عندما تكون الأشياء غير مرتبة أو في اتجاه معين.

_ تخيُّل قيادة السيارة مصطدمًا بحشد من الناس.

_ أفكار حول الصراخ بألفاظ بذيئة أو التصرف بشكل غير لائق في الأماكن العامة.

_ تصورات جنسية مزعجة.

_ تجنُّب المواقف التي يمكن أن تسبب الوساوس، مثل المصافحة بالأيدي.

_ غسل اليدين حتى يصبح الجلد مؤلمًا نتيجة شدة فرك اليدين.

_ التحقق من الأبواب مرارًا وتكرارًا للتأكد من قفلها.

_ التحقق من الموقد مرارًا وتكرارًا للتأكد من إيقاف تشغيله.

_ العدّ بأنماط معينة.

_ تكرار الدعاء أو الكلمة أو العبارة بصمت.

_ محاولة استبدال فكرة سيئة بفكرة جيدة.

_ ترتيب البضائع المُعلَّبة لديك لتصبح جميعها في الاتجاه ذاته.

ويبدأ اضطراب الوسواس القهري عادةً في سن المراهقة أو سنوات الشباب، لكنه قد يبدأ كذلك في مرحلة الطفولة. تبدأ الأعراض متدرجة عادةً، وتتغير درجة خطورتها على مدى العمر، وربما تتغير كذلك أنواع الهواجس والأفعال القهرية التي تتعرض لها مع مرور الوقت، وتتفاقم الأعراض في العموم عندما تكون متوترًا بشدة.