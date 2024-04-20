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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أعراض شائعة تدل على إصابتك بمرض خطير.. احذرها

أعراض التهاب البنكرياس
أعراض التهاب البنكرياس  

يعد التهاب البنكرياس نوعا من الالتهاب الذي يصيب البنكرياس، ويبدأ الالتهاب بسبب نشاط الجهاز المناعي، والذي يسبب التورم والشعور بالألم وتغيرات في كيفية أداء العضو أو الأنسجة ووظائفها.

 

أعراض التهاب البنكرياس

ويقع البنكرياس خلف المعدة وهو غدة طويلة ومسطحة، ويساعد البنكرياس الجسم أيضًا على هضم الطعام، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

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وقد يكون التهاب البنكرياس مرضًا حادًا، وهذا يعني أنه يظهر فجأة، ويستمر عادةً لفترة قصيرة. 

بينما يكون التهاب البنكرياس المزمن مرضًا طويل الأمد، وقد يتفاقم مقدار تضرر البنكرياس بمرور الوقت.

 

بينما يمكن أن يتحسن التهاب البنكرياس من تلقاء نفسه، فإن حالات المرض الأشد خطورة تستلزم الخضوع للعلاج في المستشفى وقد تسبب مضاعفات تهدد الحياة.

 

 

ولا تظهر الأعراض على بعض المصابين بالتهاب البنكرياس المزمن إلا بعد إصابتهم بمضاعفات المرض، وقد تختلف أعراض التهاب البنكرياس باختلاف الحالة، ومن أبرز أعراض التهاب البنكرياس الحاد:

_ ألم في أعلى البطن  يتفاقم بعد تناول الطعام.

_ نقصان الوزن دون تعمد ذلك.

_ براز زيتي، له رائحة كريهة

_ ألم في أعلى البطن يمتد إلى الظهر.

_ إيلام عند لمس البطن.

_ الحُمَّى.

_ زيادة سرعة النبض.

_ اضطراب المعدة.

_ القيء.

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