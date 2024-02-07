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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما هي أسوأ الفواكه لمرضى السكري؟

ما هي أسوأ الفواكه
ما هي أسوأ الفواكه لمرضى السكري؟

لمرضى السكري، هناك بعض الفواكه التي يجب تناولها بحذر نظرًا لارتفاع محتواها من السكر، ومع ذلك، يجب ملاحظة أنه بالرغم من ارتفاع محتوى السكر في بعض الفواكه، فإنها لا تعني أنها تكون ضارة تمامًا لمرضى السكري، يتعين على مرضى السكري الاستمتاع بالفواكه بشكل عام وتضمينها في إطار تخطيط الوجبات الخاص بهم وفقًا لتوصيات أطبائهم ومستشاري التغذية.

 

ومع ذلك، هناك بعض الفواكه التي يجب تناولها بكميات معتدلة أو تجنبها إذا كانت تؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم، بحسب ما نشره موقع هيلثي وبعض هذه الفواكه تشمل :

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ما هي أسوأ الفواكه لمرضى السكري؟

الموز: يحتوي الموز على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات، لذلك ينصح بتناوله بكميات معتدلة.

العنب: يحتوي العنب أيضًا على كمية كبيرة من السكر، وبالتالي فإنه ينبغي تناوله بكميات محدودة.

المشمش: يحتوي المشمش على نسبة مرتفعة من السكر والكربوهيدرات، لذلك يفضل تناوله بكميات معتدلة.

الأناناس: يحتوي الأناناس على نسبة عالية من السكر، ولذلك ينصح بتناوله بكميات محدودة.

مع ذلك، يجب على مرضى السكري تناول الفواكه الأخرى التي تحتوي على محتوى سكر أقل، مثل التفاح والبرتقال والفراولة والتوت والعنب الأسود والكيوي، يمكن لمرضى السكري أيضًا الاستفادة من استشارة مستشار تغذية متخصص لتحديد الكميات المناسبة وتخطيط النظام الغذائي السليم وفقًا لاحتياجاتهم الفردية وأهدافهم الصحية.

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