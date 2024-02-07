بتكلفة أقل ولها جدوى بيئية.. تفاصيل مبادرة إنشاء 1000 منزل ذكي في مصر

كشف الدكتور عبد الرحمن خليل، مستشار تطوير وإدارة الأعمال، تفاصيل عن مبادرة إنشاء 1000 منزل ذكي في مصر، قائلا إنها خطوة من خطوات تحقيق الاستدامة، مشيرا إلى أن ذلك يتم باستخدام خامات وأدوات وتطبيقات مختلفة.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن جزءا من تلك الاستدامة له جدوى اقتصادية، وجزء منها أيضا له جدوى بيئية، أى أنها تتناسب مع الأثر البيئي الذى يحدث والتغيرات المناخية.

وأوضح أن تشغيل المنازل الذكية أقل تكلفة من غيرها، لافتا إلى أنها ربما تكلف البناء ولكن تكلفتها مع الوقت أقل، وجار عمل أبحاث كثيرة لعمل منزل ذكي بتكلفة أقل، لأن كل يوم هناك تطوير على هذا الموضوع.