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رئيس التحرير
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10 نصائح ذهبية تقوي المناعة وتحمي من الإصابة بفيروس كورونا.. اتبعها

طرق فعالة تساعد في
طرق فعالة تساعد في تقوية جهاز المناعة والوقاية من فيروس كورو

أصبح فيروس كورونا من اكثر الفيروسات أنتشارا مع دخول فصل الشتاء؛ حيث أنه يصيب كل من الكبار والصغار، خاصة أنه شديد العدوى، ولذلك يبحث الجميع عن أفضل طرق تقوية الجهاز المناعي.

 

طرق فعالة تساعد في تقوية جهاز المناعة والوقاية من فيروس كورونا

 

وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أن هناك العديد من الطرق والسلوكيات الغذائية والحياتية، التي يمكنها أن تقوي الجهاز المناعي، لحماية الجسم من عدوى فيروس كورونا، ومن أهمها :

 

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_ النوم لعدد ساعات مناسبة في الليل على الأقل 6 ساعات؛ لأن النوم مبكرا يحافظ على توازن الهرمونات في الجسم، وبالتالي يساعد في الحفاظ علي مناعته قوية.


- تجنب الإجهاد وأخذ قدر كاف من الراحة، وذلك لأن الإجهاد الشديد يقلل فرص الاستشفاء في الجسم، وخصوصا عند الإصابة بفيروس كورونا، لذلك يجب الحصول على قدر جيد من الراحة، خاصة بعد بذل اي جهد، لتهيئة الجسم لمحاربة أي فيروس.


- الابتعاد عن التدخين والشيشة والمشروبات الكحولية، وذلك لأنها تقلل من قدرة الجهاز التنفسي على استعادة قوته، كما وأنها خطر على الرئتين ومعظم المتحورات تستهدف هما.


- الابتعاد عن الهرمونات سواء في الأطعمة، أو الهرمونات التي تستخدم كأقراص لعدة أغراض، مثل: إنقاص الوزن أو بناء العضلات، فهي من أكثر الأمور التي تقلل المناعة، كما أنها تجعل الجسم دائمًا في حالة هبوط وضغط عال، وبالتالي الجسم يصاب بالإرهاق ومناعته تقل.

 

طرق فعالة تساعد في تقوية جهاز المناعة والوقاية من فيروس كورونا


- الابتعاد عن الأطعمة المسرطنة، مثل: اللحوم المصنعة التي تزيد من فرصة الإصابة بالأمراض خصوصا السرطان، وبالتالي تقل المناعة مع رحلة العلاج، لذلك يجب الابتعاد عن اللحوم المصنعة قدر المستطاع.


- إنقاص الوزن الزائد، وذلك لأن عند زيادة الوزن يعاني الجسم من نقص فيتامين دال والزنك، كما أن من يزداد وزنه نتيجة العادات الغذائية الخاطئة دائما نجده يعاني من سوء تغذية، وبالتالي يصعب على جسمه محاربة اي فيروسات وتقل مناعته بنسبة كبيرة.


- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية كل نصف ساعة، خاصة بعد التواجد في تجمعات، وقبل أكل الطعام، وذلك من أجل الحفاظ على نظافة اليدين لتجنب الفيروسات، لأنها دائما تكون هي مصدر العدوى الأسرع.


- ممارسة الرياضة بالمنزل، مثل : الزومبا والايروبكس واليوجا؛ حيث أن ممارسة الرياضة تعمل على زيادة المناعة وتحسين الحالة النفسية والصحية إنقاص الوزن الزائد.


- يجب إدخال الثوم والبصل والزنجبيل والليمون والفلفل الرومي الأحمر وصفار البيض والزبادي والتونة في النظام الغذائي، فكلها أطعمة تعمل على رفع المناعة.


- تجنب التوتر والقلق والاستعانة بالمشروبات المهدئة مثل الينسون والكاموميل، وممارسة تمارين الاسترخاء مثل اليوجا.

الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية 
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