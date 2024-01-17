3 نصائح فعالة تقيك من مرض السكري.. تعرف عليها

لم يقتصر مرض السكري على كبار السن في الآونة الأخيرة، ولكنه انتشر بين الأطفال أيضا، مما يجعله من أمراض العصر الخطيرة.

طرق الوقاية من مرض السكري



وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية، أن مرض السكري من الأمراض الخطيرة والتي ترتبط بزيادة الوزن، وعدم الاهتمام بالأطعمة التي نتناولها.

وأفاد القيعي، بأنه يمكن الكشف عن الإصابة مرض السكر بعمل تحليل دم بعد صوم 8 ساعات، وإذا كان مرتفعا 126ملجم/دسل فما فوق في تحليلين أو أكثر فهذا يعني بأن الشخص مصاب.

وقدم معتز القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، طرق الوقاية من مرض السكري، وتشمل :

‎- الحفاظ على وزن مناسب، لأن إحتمال إصابة الأشخاص أصحاب الوزن المثالي بمرض السكر ضئيلة أما الأشخاص البدناء فيكون إحتمال إصابتهم بمرض السكر كبيرة نظرًا لكونهم أكثر عرضه للإصابة بمقاومة الإنسولين "insulin resistance".

طرق الوقاية من مرض السكري

- ممارسة الرياضة بانتظام، فعند زيادة اللياقة البدنية يحتاج الشخص إلى كمية قليلة من الإنسولين لموازنة عمل الجلوكوز في الدم والعكس صحيح.

‎

- الإبتعاد عن الوجبات السريعة المليئة بالدهون الضارة والسكريات، والتي تمتص بسرعة في الدم

(الكربوهيدرات البسيطة)، مثل منتجات الدقيق الأبيض واستبدالها بالكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة.