نوعان من مرض السكري.. تعرف على طريقة اكتشافه

انتشر مرض السكري بشكل لافت للنظر في الآونة الأخيرة، ولم تعد تقتصر الإصابة على كبار السن، فحتى الأطفال انتشرت الإصابة بينهم، مما يجعله من أمراض العصر الخطيرة.

أنواع مرض السكري وطرق إكتشافه



وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية، أن مرض السكري من الأمراض الخطيرة والتي ترتبط بزيادة الوزن، وعدم الاهتمام بالأطعمة التي نتناولها.

وأفاد القيعي، بأنه يمكن الكشف عن الإصابة مرض السكر بعمل تحليل دم بعد صوم 8 ساعات، وإذا كان مرتفعا 126ملجم/دسل فما فوق في تحليلين أو أكثر فهذا يعني بأن الشخص مصاب.

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وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، إلى أن هناك نوعين من مرض السكر وهما :

_ النوع الأول :

يقوم الجهاز المناعي بإتلاف خلايا "بيتا" في البنكرياس، لأسباب غير معروفة في الأطفال وتكون عملية الإتلاف سريعة، وتستغرق من بضعة أسابيع حتى بضع سنوات، أما البالغين فقد تستمر لسنوات عديدة وهو أكثر شيوعًا في الأطفال.

أنواع مرض السكري وطرق إكتشافه

_ النوع الثاني:

يتم خلاله تدمير خلايا "بيتا" في البنكرياس، لأسباب وراثية مدعومة بعوامل خارجية، وهي عملية بطيئة وتستمر عشرات السنين، حيث تصاب خلايا "بيتا" بالضرر، فتقل كمية الإنسولين المفرزة بشكل تدريجي، بجانب وجود "مقاومة الإنسولين"، وتعني انخفاض فاعلية الإنسولين، مما يؤدي إلى الإنحراف عن المستوى السليم للجلوكوز في الدم، وهو ما يعرف بمرض السكر، وهذا النوع يمكن تجنبه، والوقاية منه من خلال أسلوب الحياة الصحي.