نصائح فعالة لعلاج مقاومة الأنسولين.. احرص على اتباعها

تحدث الإصابة بـ مقاومة الأنسولين نتيجة زيادة الوزن في أغلب الحالات، ما يتسبب في زيادة مستوى الأنسولين في الدم، وقد يساهم بشكل كبير في التحكم في الوزن في تنظيم مستوى الأنسولين في الدم.



طرق علاج مقاومة الأنسولين

وقال الدكتور معتز القيعي، إن مقاومة الأنسولين هي حالة تتوقف فيها الخلايا عن امتصاص الأنسولين.

وأضاف القيعي، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن هناك بعض العادات الغذائية يمكن أن تساهم في علاج مقاومة الأنسولين والتخلص من الوزن الزائد، ومن أبرزها:

- الحد من استهلاك السكريات.

- منع البقوليات والنشويات، مثل: الأرز والمكرونة، وبالأخص خلال وقت العلاج.

طرق علاج مقاومة الأنسولين



- التركيز على تناول الخضراوات قدر المستطاع.

- التقليل من هرمون الكورتيزول المسئول عن العصبية، لأن العصبية تساعد بشكل كبير في مقاومة الأنسولين.

- الحرص على النوم لإنتاج هرمون الميلاتونين الذي يساهم في تقليل مستويات الأنسولين بالدم؛ حيث يجب النوم أكثر من 6 ساعات في الليل.

- تجنب السهر لأنه يسبب السمنة، ويساعد على مقاومة الأنسولين.

- الحرص على ممارسة الرياضة، واتباع أسلوب حياة صحي، وذلك لأن ممارسة الرياضة تساعد على خسارة الوزن.