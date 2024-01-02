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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أمراض خطيرة تنتظر من يتمسك بهذه العادة أثناء الجلوس.. جمال شعبان يكشف مفاجأة

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا

حذر الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا، الأشخاص الذين يتمسكون بهز أرجلهم كثيرا وهم جالسون، أو من
يتقلبون كثيرا خلال النوم، بأنهم عرضة لمرض خطير.

مخاطر هز الرجل والتقلب خلال النوم

وقال الدكتور جمال شعبان في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الأشخاص الذين يهزون أرجلهم كثيرا هم الأكثر عرضة لأزمات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وعرضة لحدوث الزهايمر في المستقبل.

 

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وتابع جمال شعبان، أن هذه الحركات اللا إرادية مرآة للجهاز العصبي، و مؤشر علي  تفاقم القلق، وازدياد التوتر والادرينالين، وعدم استقرار النوم، واضطراب الحالة المزاجية.

وأوضح جمال شعبان، أن كل هذه العلامات قد تتسبب في مشكلات في القلب والمخ، والأوعية الدموية.

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