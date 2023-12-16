نصائح مهمة لتجنب الأرق| تعرف عليها

تختلف كمية النوم الكافية من شخص لآخر، ولكن على الأقل يحتاج أغلب البالغين سبع إلى ثماني ساعات في الليلة.

عادات صحية تساعدك على النوم بعمق

ويُعد النوم مهما للصحة كأهمية النظام الغذائي الصحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وفقا لما جاء في موقع “مايو كلينك” الطبي".

ويمكن لاتباع بعض العادات السليمة أن تساعدك على النوم بعمق وتجنب الأرق، ومن أبرزها ما يلي :

_ تثبّت مواعيد نومك واستيقاظك كل يوم، حتى في الإجازات الأسبوعية.

_ حافظ على نشاطك؛ حيث إن المداومة على ممارسة الأنشطة المختلفة تساعدك في الحصول على نومٍ هانئٍ ليلًا.

_ تأكد مما إن كانت العقاقير التي تتناولها تسبب الأرق.

عادات صحية تساعدك على النوم بعمق

_ تجنب أخذ قيلولةٍ أو قلّل من أوقاتها بحيث لا تزيد عن ساعة .

_ تجنب شرب المنبهات والكحوليات، وابتعد عن النيكوتين.

_ تجنب تناول وجباتٍ كبيرة ومشروباتٍ مختلفة قبل النوم.

_ تجهّيز غرفتك بحيث تكون مريحةً.

_ اتبع روتين يساعد على الاسترخاء قبل النوم، كأخذ حمامٍ دافئ، وقراءة كتاب أو الاستماع لموسيقى هادئة.